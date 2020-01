Picanol ook vandaag plat door cyberaanval, handel in aandeel opgeschort

De 1.500 werknemers in Ieper blijven bijna allemaal thuis. Op de hoofdzetel volgt nieuw crisisoverleg waar ook de federale politie bij betrokken is.

De Ieperse weefgetouwenfabrikant ligt sinds zondag quasi compleet stil door een cyberaanval met ransomware, een stukje gijzelsoftware dat de IT-systemen vergrendelt.

Wie de aanval heeft uitgevoerd, hoe en wanneer ze weer ongedaan kan worden gemaakt, en hoeveel schade Picanol dreigt op te lopen is bijna 48 uur later nog altijd volstrekt onduidelijk.

'We hebben een boodschap op onze servers ontvangen van de dader met het verzoek om contact op te nemen', zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. 'Dat hebben we gedaan, maar ik weet nog niet of er al een antwoord is.'

Het is ook nog niet duidelijk hoe Picanol zal reageren. 'Dat hangt af van welk antwoord we krijgen van de hackers, en wat er uit ons crisisoverleg komt.'

Politie

De IT-, communicatiedienst en plant managers van Picanol Ieper zitten deze voormiddag samen. Ook de afdeling van de federale politie die zich met IT-criminaliteit bezig houdt, is bij het overleg betrokken. 'Vanmiddag kunnen we een nieuwe update geven', zegt Dryhoel.

De 1.500 werknemers van de vestiging in Ieper zijn vanaf vandaag thuis onder het RVA-stelsel werkloosheid door overmacht. Ook in Roemeniƫ en China, waar Picanol kleinere vestigingen heeft, ligt bijna alles plat en wordt het gros van de werknemers niet op het werk verwacht.

Beurs

De FSMA, de Belgische beurswaakhond, schortte de handel in het aandeel dinsdagochtend op. Dat betekent dat beleggers geen aandelen meer kunnen kopen of verkopen op de beurs van Brussel. De handel wordt weer toegelaten, als Picanol in een persbericht meer duidelijkheid kan verschaffen over de impact van de aanval.

'Alles hangt af van hoe lang onze productie stil zal liggen. Dat kunnen we momenteel niet inschatten', zegt Dryhoel. 'Een paar dagen kunnen we inhalen met overuren. Hoe langer we plat liggen hoe moeilijker dat wordt.'