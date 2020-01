Picanol rest van de week dicht

Picanol liet woensdag al uitschijnen dat de productie hoogstwaarschijnlijk de hele week zal stil liggen, omdat de cyberaanval erger uitvalt dan gedacht. Dat wordt donderdagochtend bevestigd. 'Donderdag en vrijdag zijn we ook dicht', zegt woordvoerder Frederic Dryhoel. Bij Picanol is normaal een kleinere weekendploeg actief, maar ook die zal niet aan de slag gaan.

Morgen update

Later vandaag zit het crisisteam opnieuw bijeen. In de loop van de volgende dagen moet duidelijk worden of er volgende week opnieuw productie zal zijn. Intussen gaat het onderzoek naar de cyberaanval verder. Picanol werd het slachtoffer van een aanval met ransomware, software die alle data versleutelt tot er losgeld wordt betaald. Daardoor ligt de productie in alle vestigingen stil en zijn 1.500 werknemers in Ieper technisch werkloos.