Pinterest-CEO: 'Verhalen van zwarte medewerkers zijn onthutsend'

In een interne email die Bloomberg News kon inkijken, erkent Ben Silbermann, de CEO van het Amerikaanse digitale prikbord Pinterest, dat zijn beleid rond racisme en diversiteit hopeloos te kort schiet. 'Ik ben beschaamd.'

'Ik ben beschaamd om te zeggen dat ik niet de diepte van de pijn van vele van mijn teamleden heb begrepen. Ik moet beter doen. Mijn managers moeten beter doen. Pinterest moet beter doen.' In een memo aan het personeel, die Bloomberg News kon inkijken, slaat Ben Silbermann, de CEO van het digitale prikbord Pinterest, een omstandige mea culpa over het mislukte diversiteitsbeleid. 'Delen van onze bedrijfscultuur zijn kapot', zegt Silbermann zonder omwegen.

De memo kwam er na groeiende interne onrust over de raciale ongelijkheid, nadat deze week twee voormalige zwarte medewerkers, die in het beleidsteam werkten, hadden gezegd dat ze discriminatie hadden ervaren bij Pinterest en dat de personeelsafdeling hun grieven onder de mat had geveegd.

'Delen van onze bedrijfscultuur zijn kapot' Ben Silbermann CEO Pinterest

Aanvankelijk had Pinterest, gebaseerd in San Francisco, geantwoord dat het de zaak had onderzocht en geen bewijs had gevonden voor de aantijgingen van beide vrouwen. Maar die mededeling zorgde er alleen maar voor dat andere werknemers met gelijkaardige grieven naar het management zijn gestapt.

'Niet dezelfde opportuniteiten'

In de e-mail schrijft Silbermann dat het 'onthutsend was om de verhalen te horen van zwarte werknemers die het gevoel hebben dat ze niet thuishoren bij Pinterest. Omwille van het gebrek aan vertegenwoordiging in senior posities en in de raad van bestuur. Omdat ze bang zijn om hun bezorgdheden te delen met hun managers of HR. Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet dezelfde opportuniteiten hebben om hun carrière te ontwikkelen.'