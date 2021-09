Plooiphone en de Börsenstrasse

Het is ondertussen 26 jaar geleden dat Microsoft zijn destijds revolutionaire besturingssysteem Windows 95 wereldkundig maakte. Dat was onder de - eh - extraverte CEO Steve Ballmer. Om hun enthousiasme over het nieuwe softwarepakket te onderstrepen ging Ballmer samen met Bill Gates en nog wat andere Microsoft-hotemetoten helemaal los op de tonen van 'Start Me Up' van The Rolling Stones. Dat was duidelijk voor het moment dat Steve Jobs met zijn zwarte rolkraag definitief zou bepalen hoe productpresentaties er moeten uitzien.