Politieke muren sluiten Big Tech in

De grote techreuzen stuiten meer en meer op politieke weerstand. Dat blijkt nog laar eens uit de recente golf kwartaalresultaten.

India beschermt op redelijk eenvoudige wijze zijn papa- en mamawinkels tegen Amazon. Europese politici zijn laaiend enthousiast over deze aanpak. China knijpt Apple af, bijvoorbeeld door de toegang te weigeren voor nieuwe videospellen die in de App-store te koop zijn.

Europa beboet Google herhaaldelijk, zint steeds vastberadener op een belasting voor de digitale sector en geeft de hele wereld een schot voor de boeg met zijn privacywetten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vergelijkbare wetsvoorstellen al in de la liggen en Californië trekt zijn eigen spoor met regels - die volgend jaar in werking treden - die nog strikter zijn. De Golden State, die Apple, Google en Facebook huisvest, overweegt zelfs een totaalverbod op het gebruik van gezichtsherkenning.

China

Al is Big Tech nog zo snel, de politiek achterhaalt ze wel. Of staat op het punt om dat te gaan doen. Apple merkte de gevolgen van het politieke pootje haken het afgelopen kwartaal al. De omzet steeg niet en de winst daalde, vooral door acties in en van China. Dat het te rijke bedrijf, geleid door witte oude mannen, van zijn verslaving aan de iPhone (60% directe omzet en nog vele procenten in aanverwante producten en diensten) moet afkomen, mag overigens niet vergeten worden. Er zijn wel aanzetten - zorg, auto's, diensten - maar het sprankelt nog niet.

Amazon voorspelde voor het tweede achtereenvolgende kwartaal afnemende groei van de omzet. Het bedrijf linkte dat zelf niet openlijk aan de nieuwe wet in India - ‘veel onzekerheden’ die het bedrijf nog bestudeert - maar gezien de reacties op Twitter zou het Indiase voorbeeld wel eens elders navolging kunnen gaan krijgen. Amazon moet kiezen in India: spullen van het eigen merk verkopen, of van fabrikanten en winkels uit India waar het geen belang in heeft. Terwijl die combinatie met ‘huismerken’ erg lucratief is voor Amazon. Volgens de New York Times verliest Amazon zo een derde van de $6 mrd omzet in India, maar sommige analisten komen beduidend lager uit.

Vestager

Als Google in 2018 niet voor vier miljard dollar netto had geprofiteerd van boekhoudwijzigingen was de EU-boete van vijf miljard dollar voor belastingen veel harder aangekomen in de winstcijfers. Met eurocommissaris Vestager is het zeer de vraag of die boete als een eenmalige last kan worden afgedaan. In 2017 lapte ze Google er ook al voor 2,7 miljard dollar bij en ze heeft onlangs drie zwaargewichten benoemd om naar alle praktijken en machtsposities van de grote techbedrijven te kijken.

Facebook boekte nog een redelijke groei, maar zag net als Google zijn marges inzakken. De prijs per advertentie daalde behoorlijk. Ceo Zuckerberg weet dat hij binnen Big Tech de ‘most wanted’ is van politici over de hele wereld. In de VS wachten partijen daar niet op, die gaan naar de rechter. Facebook staat een reeks rechtszaken te wachten naar aanleiding van het misbruik van privé-data die op Facebook stonden door Cambridge Analytica. Strafrechtelijke vervolging is ook nog steeds niet uitgesloten.