Prestaties Melexis overtreffen verwachtingen lichtjes

De resultaten van Melexis hadden te lijden door de gevolgen van van zwakke dollar . De negatieve impact bedroeg 4 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Het bedrijf van ondernemer Roland Duchatelet keert in oktober een tussentijds dividend uit van bruto 1,30 euro. Ook vorig boekjaar keerde Melexis een interimdividend van 1,30 euro per aandeel uit.

Het bedrijf met Fran├žoise Chombar als CEO denkt de omzet in 2018 tussen 13 en 14 procent te kunnen laten toenemen , een brutomarge van 45 procent en een bedrijfswinstmarge van 25 procent te kunnen halen.

In het kwartaal dat nu bezig is zal Melexis naar verwachting 148 miljoen euro omzet boeken. In het derde kwartaal van 2017 boekte het 127,1 miljoen euro winst.