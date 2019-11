'Printreus Konica Minolta schrapt 500 banen in Europa'

De printerleverancier zou in zijn Europese vestigingen willen snijden na tegenvallende resultaten. De gevolgen voor het personeel in ons land zijn nog niet duidelijk.

Het Japanse print- en beeldbedrijf Minolta moet povere derdekwartaalresultaten slikken. De brutobedrijfswinst (ebitda) is tussen april en september geslonken tot 45 miljoen euro (-87%). Vorig jaar was dat nog 289 miljoen in dezelfde periode. De bedrijfswinst (ebit) kromp zelfs met 95 procent tot 12,5 miljoen euro.

De grote verliezen hebben grote oorzaken, zegt Minolta. Het verwijst naar de handelsoorlog tussen de VS en China en de algemene economische malaise in China en Europa, maar spreekt ook van een vertraging van de reductie van nieuwe productiekosten. Bovenop de omzetdalingen wogen die serieus op de winst.

Zaventem

De slechte resultaten hebben repercussies in Europa. 500 jobs zouden verdwijnen, melden de Belgische vakbonden vrijdag. ACV Puls en de ACLVB reageren verbaasd op de nieuwe herstructureringsplannen van Konica Minolta. 'Het gaat al om de tweede reorganisatie in twee jaar. We zijn verrast en willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor het Belgische personeel,' zegt ACV-afgevaardigde Kris Vandenbossche. Bij Konica Minolta in Zaventem werkten midden vorig jaar 276 mensen.