Programmeerschool BeCode haalt 2,5 miljoen euro op

De codeerschool BeCode, waar laaggeschoolden en langdurig werklozen een gratis opleiding tot programmeur krijgen, tankt 2,5 miljoen euro bij verschillende investeringsfondsen.

De extra middelen voor BeCode komen van het federale investeringsfonds FPIM en vier private investeerders. Daar zit onder andere Impact Capital bij, het investeringsfonds van Piet Colruyt. Ook het Franse Phitrust, dat met de codeerschool Simplon in Frankrijk een gelijkaardig project ondersteunt, Trividend en Change zetten hun schouders onder BeCode.

BeCode is het geesteskind van de oprichtster en CEO Karen Boers. In 2017 lanceerde ze de eerste opleidingen aan het Centraal Station in Brussel. Intussen heeft de programmeerschool ook vestigingen in Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. De deelnemers aan de gratis programmeercursus, die zeven maanden duurt, zijn vooral laagopgeleiden, langdurig werklozen en mensen met een migratieachtergrond.

Beslagen op het ijs

Boers gelooft dat de nieuwe investeerders, die samen met de oorspronkelijke vzw een bv gaan vormen, de verdere groei van BeCode kunnen vergemakkelijken. 'Onze partners komen beslagen op het ijs als het gaat over de ondersteuning van maatschappelijke projecten', zegt ze. 'Aan de operationele werking van BeCode verandert niets, maar in ruil voor hun inspanningen verwachten de investeerders wel een zekere financiële duurzaamheid.'

Aan de operationele werking van BeCode verandert niets, maar in ruil voor hun inspanningen verwachten de investeerders wel een zekere financiële duurzaamheid. Karen Broers CEO BeCode

Om aan die verwachtingen te voldoen, zet BeCode in op meer recurrente inkomsten. 'Samenwerken met bedrijven als een soort hr-partner, daar zit ons commerciële potentieel. Werknemers van wie de digitale vaardigheden achterophinken, kunnen we helpen met interne opleidingen. We voeren daarover al gesprekken met verschillende bedrijven, zoals de NMBS en Telenet', zegt Boers.

Tweesnijdend zwaard

De kernactiviteit blijft voor BeCode evenwel de codeeropleiding. Twee op de drie afgestudeerde deelnemers komen na hun opleiding ook bij een bedrijf terecht als webontwikkelaar. BeCode leverde al werknemers af voor onder meer Accenture, Telenet, KMPG en Orange.

Met behulp van de extra middelen wil BeCode de opleidingen ook opwaarderen. 'We hebben intussen al zo'n 1.500 mensen opgeleid. In 2020 viel het jaarlijkse aantal door de coronapandemie terug naar 400, maar we maken ons sterk dat we tegen 2024 jaarlijks 1.500 cursisten kunnen afleveren', zegt Boers.