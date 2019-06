Proximus doekt portaalsite Skynet op

Skynet, een van de eerste Belgische portaalwebsites, wordt opgedoekt. Moederbedrijf Proximus ziet geen heil meer in het merk.

Skynet ontstond in 1995. De broers Jean en José Zurstrassen, de internetpioniers die later ook aan de wieg stonden van de online bank Keytrade, richtten de internetprovider op met hun kompaan Grégoire de Streel. Drie jaar later verkochten ze het bedrijf aan Belgacom, de voorloper van Proximus.