Proximus laat 552 werknemers betaald thuisblijven

Het telecombedrijf ontsnapt aan boete die regering-Michel invoerde voor thuisblijvend personeel.

De telecomgroep Proximus heeft gisteren haar personeel ingelicht over het sociaal plan dat ze met de vakbonden heeft onderhandeld. Begin januari kondigde het autonome overheidsbedrijf een herstructurering aan die 1.900 banen op de tocht zette. Opvallend in het plan is dat Proximus 552 werknemers die eind volgend jaar ouder dan 58 jaar zijn, laat vertrekken met 70 à 75 procent van hun loon.

Politici die de regeling toestaan, zeggen eigenlijk niet te geloven in langer werken. stijn baert arbeidseconoom ugent

Die regeling heeft niets met het brugpensioen te maken. De betrokken statutairen ouder dan 58 jaar - die met een ambtenarenstatuut in dienst zijn - zouden met verlof voorafgaand aan het pensioen worden gestuurd. De contractuelen ouder dan 58 worden in vooropzeg geplaatst, tot de datum van hun vroegst mogelijke pensioen. Daarnaast is een vrijwillig vertrekplan uitgetekend voor 1.326 personeelsleden.

Het betaald laten thuisblijven van werknemers die dicht bij hun pensioen staan, is in opgang gekomen door een fikse verstrenging van de voorwaarden voor het brugpensioen. Om te vermijden dat bedrijven massaal van de thuisblijfregeling gebruikmaken, voerde de regering-Michel in 2017 een activeringsbijdrage in voor bedrijven die personeel betaald thuis laten zitten.

Boete

Voor 58- tot 60-jarigen moet bijvoorbeeld een boete van 18 procent van het loon worden betaald. Die boete geldt evenwel niet voor Proximus, omdat het samen met de vakbonden een regeling voor het onbetaald thuisblijven uitwerkte vóór de heffing werd ingevoerd.

‘Terwijl er nog altijd een krapte op de arbeidsmarkt is, is het onverantwoord en schrijnend dat menselijk kapitaal eruit wordt geduwd’, zegt Stijn Baert, arbeidsmarkteconoom bij de UGent. ‘Politici die dat toestaan, zeggen eigenlijk niet te geloven in langer werken en zo kunnen 50-plussers blijven denken dat langer werken iets voor de buurman is en niet voor hen.’