‘Publieke verontwaardiging over monopoliegedrag groeit'

De opmars van dominante bedrijven neemt niet alleen de consument in een wurggreep. ‘Via hun politieke macht kunnen ze een land een ondemocratische richting op sturen, zoals nazi-Duitsland heeft bewezen’, stelt Tim Wu, sterprofessor van Columbia University, in ‘The Curse of Bigness’.

Het front tegen de opmars van de monopolisten groeit. Nu economen steeds meer bewijslast verzamelen tegen dominante bedrijven die in talloze sectoren hun prijzen opdrijven en de concurrentie buitenhouden, krijgen ze het gezelschap van juristen. En niet van de minste, want met Tim Wu (47) komen ze in het vizier van de rechtenprofessor van Columbia University (New York) die de term ‘netneutraliteit’ bedacht.

Het democratische principe waarbij internetaanbieders alle websites gelijk moeten behandelen, staat sinds kort op losse schroeven in de Verenigde Staten. Het illustreert hoe dominante bedrijven zoals kabelaars steeds meer macht naar zich toe proberen te trekken, aldus Wu. Ook op die andere internetgiganten - Facebook, Amazon, Google-moeder Alphabet - richt hij zijn pijlen. De aanval op de monopolisten moet bij hen beginnen, schrijft hij in een nieuw boek, ‘The Curse of Bigness’.

Wu zette zichzelf op de kaart met twee eerdere boeken waarin hij waarschuwde voor de gevaren van de internetmastodonten. In ‘The Attention Merchants’ zet hij Facebook en Google neer als de laatste stap in een evolutie waarbij adverteerders steeds meer onze kostbare aandacht én privacy claimen, tot en met de smartphone waarmee we vandaag onze laatste dode momenten invullen. ‘The Master Switch’ leert dan weer hoe het internet evolueerde van een open naar een gesloten systeem dat gedomineerd wordt door een kartel.

Jij werkt toch vanuit Brussel? Dan heb ik een boodschap voor de Europese Commissie. Haar tolerantie voor fusies die tot monopolies of oligopolies leiden, is onaanvaardbaar.

Het engagement waarmee Wu schrijft probeerde hij al meermaals in beleid om te zetten. Zo was hij enkele jaren adviseur concurrentiebeleid in het Witte Huis van Barack Obama en deed hij een vergeefse gooi naar het vicegouverneurschap van New York.

Hoe geëngageerd Wu is, blijkt nog maar eens bij het begin van ons gesprek. ‘Jij werkt toch vanuit Brussel, niet? Dan heb ik een boodschap voor de Europese Commissie. Ze heeft terecht de reputatie agressiever over concurrentie te waken dan de VS, maar haar tolerantie voor fusies die tot monopolies of oligopolies leiden, is onaanvaardbaar. De Commissie lijkt de moed te ontbreken om fusies te blokkeren en dominante bedrijven op te breken.’

Het verplicht opsplitsen van machtige bedrijven lijkt vandaag misschien radicaal, maar was een groot deel van de 20ste eeuw de normaalste zaak. De eerste concurrentiewetgeving kwam er eind 19de eeuw, precies om Amerikaanse trustbedrijven als Standard Oil in stukken te breken en hun wurggreep op de maatschappij te beëindigen. President Theodore Roosevelt gaf daarmee monopolisten zoals de olietycoon John Rockefeller de boodschap dat hun concentratie van economische macht - en de private macht die daaruit voortvloeit - niet boven de democratie kon staan. Want dat had alleen maar geleid tot een ‘Gilded Age’ met extreme ongelijkheid en grote sociale onrust.

Klinkt bekend? Dat is ook Wu’s punt. Hij schrijft dat we erin geslaagd zijn de economie en de politiek van een eeuw geleden te recreëren, met het gevaar de grote fouten van de 20ste eeuw te herhalen. Het gevoel dat het economisch systeem steeds meer een elite bevoordeelt ten koste van de wegkwijnende middenklasse leidt vandaag wereldwijd tot populistische revoltes. ‘In zo’n klimaat gedijen extremistische leiders’, zegt Wu met een verwijzing naar de vorige eeuw. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de Amerikaanse concurrentiewetgeving net daarom een laatste keer verstrengd.

De Europese Commissie moet nadenken over een retroactieve opsplitsing van Facebook vanwege gebroken beloften. Haar reputatie staat op het spel.

De tegenbeweging kwam vanaf de jaren zeventig. Aangevuurd door de jurist Robert Bork begonnen Amerikaanse rechtbanken de concurrentiewetgeving steeds enger te interpreteren. ‘Laissez faire’ was terug. Voortaan was het enige, puur economische criterium dat een fusie de prijs voor de consument niet mocht verhogen. Maar wat dan met een overname die enkel dient om een potentiële concurrent uit te schakelen? Of met het gebrek aan innovatie in een sector die zich afschermt voor concurrentie? Of met internetmonopolisten als Facebook en Google die gratis diensten aanbieden in ruil voor de persoonlijke data van de consument?

Het resultaat was een decennialange vrijgeleide voor fusies en overnames. Die hebben meer nog in de VS dan in Europa tot ongezonde concentraties geleid in allerlei sectoren, met telkens een kransje sterbedrijven dat zijn winstmarges optrekt, mogelijk de lonen drukt en onderinvesteert, en dankzij lobbywerk de politiek aan de ketting houdt. Sommige koketteren intussen openlijk met monopoliegedrag. ‘Concurrentie is voor losers’, meent PayPal-medeoprichter en Facebook-investeerder Peter Thiel. Het mag duidelijk zijn dat Wu nog veel bekeringswerk heeft, maar hij gelooft dat het klimaat hem gunstig gezind is.

Het beknotten van monopolisten is volgens u niet alleen nodig voor een gezonde economie, maar ook voor een gezonde democratie. Hoe ondermijnen ze de democratie?

Tim Wu: ‘De concentratie van rijkdom die gepaard gaat met economische concentratie, leidt tot wijdverspreid ongenoegen en woede. Begin vorige eeuw hebben we gezien hoe dat uitmondt in revoluties en extremistische regeringen, van Duitsland over Italië en Spanje tot de Sovjet-Unie en China. Zo’n economische woede duikt vandaag in de hele wereld weer op, onlangs nog in Frankrijk met de gele hesjes.’

‘Een breder punt is dat machtige bedrijven ook aanzienlijke politieke macht dreigen te verwerven, zelfs meer dan de overheid. Zo kunnen ze een land een ondemocratische richting op sturen, zoals nazi-Duitsland heeft bewezen. De meeste historici zijn het erover eens dat Duitse monopolies cruciaal waren bij de machtsgreep van Hitler.’

U pleit voor een terugkeer naar een strenger concurrentiebeleid. Een eeuw geleden gebeurde dat onder impuls van publieke en politieke verontwaardiging. Vandaag blijft het voorlopig vooral een academisch debat. Ziet u een katalysator?

Wu: ‘Maar het ís vandaag al een issue in de Amerikaanse politiek nu de bezorgdheid over de grote techbedrijven groeit. Facebook is het uithangbord: het maakt agressief gebruik van zijn monopolie over sociale media en doet er alles aan om overheidstoezicht te vermijden.

‘Ook de publieke verontwaardiging over monopoliegedrag groeit. De bevolking discussieert misschien niet over de concurrentiewetgeving, maar klaagt wel over stijgende kabelfacturen, gigantische prijsverhogingen door farmabedrijven, luchtvaartmaatschappijen die over de schreef gaan.’

‘Ik verwacht dat het een belangrijk thema wordt bij de volgende presidentsverkiezingen. Donald Trump voerde twee jaar geleden al campagne als een economische populist. Een van de redenen dat Hillary Clinton verloor, is net dat ze als een kandidaat van ‘big business’ werd gezien. Intussen zie je in haar Democratische partij een sterke strekking die een antimonopoliediscours volgt.’

De laatste keer dat de Amerikaanse Justitie de opsplitsing van een groot bedrijf bewerkstelligde, was die van de telefoniemonopolist AT&T begin jaren tachtig. U wilt dat de overheid opnieuw zulke ‘grote rechtszaken’ opneemt, ook al wordt opsplitsen intussen als ‘radicaal’ gezien. Is dat geen obstakel?

Wu: ‘Het is helemaal niet radicaal. Wat ik bespreek, zijn zaken die in de jaren vijftig en zestig mainstream waren en waarvoor de Amerikaanse bevolking een eeuw geleden heeft gestemd. Dat als radicaal omschrijven gebeurt alleen uit politieke overwegingen.’

‘Hoe de rechtspraak vandaag naar concurrentiebeleid kijkt, is pas radicaal. Fusies goedkeuren die tot een monopolie leiden of slechts drie grote spelers in een sector overhouden zou men in de jaren zestig radicaal hebben gevonden. Robert Bork werd trouwens als radicaal en zelfs krankzinnig beschouwd toen hij met zijn nieuwe interpretatie van de wet kwam. Vandaag zou hij mainstream zijn. Dingen veranderen. Laten we dus terugkeren naar het gezond verstand in plaats van een zogezegd wetenschappelijke benadering te volgen met de berekening van complexe prijseffecten. Begin een rechtszaak als je oordeelt dat de concurrentie in gevaar is.’

Een perfect startpunt zijn volgens u de internetgiganten, te beginnen met Facebook. Hoe klinkt uw pleidooi?

Wu: ‘Facebook is het duidelijkste voorbeeld van een schending van de concurrentiewetgeving. De overname van zijn concurrenten Instagram en WhatsApp - die beide als een existentiële bedreiging werden gezien - was illegaal en moet dus worden teruggedraaid. De Europese Commissie is in de fout gegaan door groen licht te geven voor die overnames. Achteraf bekeken waren ze duidelijk anticoncurrentieel. Daarnaast is onderzoek nodig naar de manier waarop Facebook concurrenten als Snapchat aanpakt (Snapchat weigerde een overnamebod, waarna Facebook diens populairste innovaties kopieerde, red.).’

Ik verwacht dat monopoliegedrag een belangrijk thema wordt bij de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

U slaat en zalft de Europese Commissie. Wat is uw concrete kritiek?

Wu: ‘De Commissie durft wel op te treden, maar ze is te bedeesd. Ze gaat ervan uit dat ze een fusie niet in de weg mag staan - kijk naar de overdreven consolidatie in telecom, bier of tech - en probeert in de plaats ingewikkelde afspraken te onderhandelen met de advocaten van die bedrijven. Alleen werken zulke akkoorden vaak niet zoals gepland en vereisen ze permanente opvolging. Bedrijven nemen ze doorgaans ook niet al te serieus. Ze stemmen in met wat dingen en doen verder gewoon hun zin.’

‘Facebook is opnieuw een goed voorbeeld. Bij de overname van WhatsApp heeft het gelogen tegen de Europese Commissie (Facebook beloofde de data van WhatsApp niet te integreren, deed dat toch en kreeg 110 miljoen euro boete, red.). De Commissie zet zichzelf zo voor schut. Nu heerst de indruk dat je als bedrijf jezelf een fusie in kan liegen, de regels kan schenden en vervolgens een minimale boete moet betalen, om daarna verder te gaan met de wereldheerschappij. De Commissie moet nadenken over een retroactieve opsplitsing van Facebook vanwege gebroken beloften. Haar reputatie staat op het spel.’

Hebben concurrentiewaakhonden de nodige instrumenten om digitale monopolisten aan te pakken, of is een update nodig?

Wu: ‘De principes zijn goed, maar ze moeten meer maatstaven gebruiken dan alleen de prijs. Kijken of een bedrijf de verkoopprijs al dan niet met 5 eurocent optrekt, strookt totaal niet met hoe de internetsector denkt. Die bedrijven doen overnames om data te vergaren. Ze willen zo veel mogelijk onze menselijke aandacht bezitten, die ze uiteindelijk vertalen in dollars. Autoriteiten moeten dat businessmodel proberen te begrijpen en vervolgens de gepaste maatstaven ontwikkelen.’

‘The Curse of Bigness’ is uitgegeven door Columbia Global Reports, telt 170 pagina’s en kost 14,99 dollar.