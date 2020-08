Race tegen de klok voor redden deal TikTok

De Amerikaanse president Trump moeit zich in de overnamegesprekken tussen Microsoft en Bytedance over video-deelapp TikTok

Nieuw spierballengerol in de geopolitieke strijd tussen de VS en China bedreigt een overname van de Chinese video-deelapp TikTok door de Amerikaanse techreus Microsoft.

Het Chinese bedrijf boven TikTok, Bytedance van oprichter Zhang Yiming, probeert het Witte Huis te overtuigen om de verkoop van TikTok aan Microsoft door te laten gaan. Zowel een verkoop van het bedrijf als een spin-off - waarbij een groep huidige Amerikaanse investeerders in TikTok de divisie in de VS autonoom van China gaat leiden - lag de voorbije weken op tafel.

De overnamegesprekken tussen Bytedance en Microsoft lekten vrijdagavond uit in de media. Maar president Donald Trump doorkruiste de deal eigenlijk meteen toen die uitlekte. Hij liet vrijdagavond tegenover reporters op het presidentiële vliegtuig Air Force One verstaan dat hij TikTok in de VS gaat verbieden.

Nationale veiligheid

Het is lang niet voor het eerst dat Trump met een ban dreigt. Onderzoek van de Amerikaanse veiligheidsdiensten catalogeert TikTok als een gevaar voor de nationale veiligheid. De vrees is dat de Chinese overheid via het TikTok-platform mee kan kijken in de persoonlijke gegevens van de ruim 100 miljoen Amerikaanse gebruikers. Dat zijn in hoofdzaak tieners. De gesprekken tussen Bytedance en Microsoft zouden na de tussenkomst van Trump on hold zijn gezet.

De vrees van de Amerikanen is dat de Chinese overheid via het TikTok-platform mee kan kijken in de persoonlijke gegevens van de ruim 100 miljoen Amerikaanse gebruikers. Dat zijn in hoofdzaak tieners.

De Bytedance-top probeert nu volgens zakenkrant Financial Times te achterhalen wat Trump precies bedoelt. Er wordt een strategie in vermoedt om zeker te zijn dat Microsoft TikTok volledig in handen krijgt en dat tegen een lagere prijs dan op tafel lag. Er is sprake van een overnameprijs tussen een vork van 15 en 30 miljard dollar. Bovendien zou Bytedance binnenskamers lang hebben vastgehouden om minderheidsaandeelhouder te mogen blijven. Mogelijk wilde Trump die piste met zijn uitspraken uitgesloten zien.

15 miljard overnameprijs Er is sprake van een overnameprijs tussen een vork van 15 en 30 miljard dollar.

Bytedance vermoedt ook lobbywerk door de Amerikaanse sociale mediareus Facebook. Dat zou mogelijk deze week met een TikTok-concurrent uitpakken. Facebook zou er daarom achter de schermen bij de Amerikaanse regering op hebben aangedrongen om TikTok te verbieden.

Een mogelijke overname van TikTok is op het eerste gezicht wat vreemd voor Microsoft. In de loop der jaren is het techbedrijf zich steeds meer gaan profileren als leverancier aan bedrijven, en werd het minder actief op de consumentenmarkt. Microsoft is sinds 2016 eigenaar van LinkedIn, weliswaar een sociaal netwerk maar wel een met een sterk professionele touch. De bedrijfstop van Microsoft gelooft dat het zich via een platform als TikTok weer zou kunnen gaan meten met bedrijven als Facebook.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde zondag dat president Trump met maatregelen zal komen tegen een hele waaier van Chinese softwarebedrijven. 'Tiktok of WeChat zijn maar twee voorbeelden.'

Bytedance verdedigt zich intussen tegen de spionnen-retoriek. 'Alle Amerikaanse gebruikersdata is opgeslagen op servers in de VS , met beperkte toegang voor het personeel. We zijn toegewijd om de privacy en veiligheid van onze gebruikers te beschermen', luidt het.

Presidentieel decreet

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei in een interview dat Trump tot verkoop kan dwingen of de app bij presidentieel decreet laten verbieden. Een mogelijk alternatief is TikTok op een lijst laten zetten bij het ministerie van Handel waarmee het bedrijf net als het Chinese techbedrijf Huawei strikte restricties krijgt opgelegd op om business te doen in de VS. Mnuchin is voorzitter van het Amerikaanse Comité voor Buitenlandse Investeringen in de VS, dat TikTok de voorbije weken onder de loep nam. 'Iedereen is het erover eens dat TikTok in zijn huidige vorm niet kan opereren in de VS omdat het gegevens van 100 miljoen Amerikanen dreigt door te spelen aan China.'

Iedereen is het erover eens dat TikTok in zijn huidige vorm niet kan opereren in de VS omdat het gegevens van 100 miljoen Amerikanen dreigt door te spelen aan China. Steven Mnuchin Amerikaanse minister van Financiën