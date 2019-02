Reclamegigant Google pompt miljarden in toekomst met minder reclame

Google investeerde de voorbije vier jaar meer dan 13 miljard dollar in de voorbereidingen op een reclamearmere toekomst. Zo wedt het op ballonnen die internet leveren, drones en technologie die ons leven verlengt.

Bij Alphabet is het in elk resultatenrapport uitkijken naar hoeveel miljarden de Google-moeder in 'zotte' projecten - Alphabet noemt ze 'Other Bets' - pompte.

Afgelopen kwartaal - de laatste drie maanden van 2018 - was dat 1,3 miljard dollar. Over heel het boekjaar klimt dat cijfer naar 3,3 miljard. Sinds 2015, toen Google inkijk begon te geven in de Other Bets - ging er 13,1 miljard dollar naartoe.

Ballonnen

De verzamelnaam bundelt divisies met uiteenlopende activiteiten. De bekendste zijn de zelfrijdende auto's (Waymo) en de glasvezel die de internetreus in de Amerikaanse grond steekt voor supersnel internet. Google Fiber, zoals die glasvezelafdeling heet, is echter nooit in zijn doel geslaagd om snel miljoenen gezinnen op zijn technologie aan te sluiten. Negen jaar na de oprichting ligt de glasvezel nog maar in negen staten waaronder Missouri, Kansas en Texas.

Minder bekend is de experimentele fabriek X, waar onder meer de slimme bril Google Glass, Loon en Wing het licht zagen. Loon brengt via grote heliumballonnen internet naar onderontwikkelde gebieden. Of rampgebieden, zoals twee jaar geleden toen duizenden mensen van de buitenwereld waren afgesneden in Peru (door overstromingen) en Puerto Rico (orkaan).

Ondertussen beseft Loon dat het niet in zijn eentje de wereld van internet kan voorzien. De afdeling verkoopt licenties op haar netwerktechnologie aan andere bedrijven. Het Canadese satellietbedrijf Telesat sloot vorige maand de eerste deal. Ook Wing is actief in het luchtruim, met drones die pakketjes afleveren.

Verder is er de gezondheidspoot Verily, die met technologie en data onze gezondheid wil verbeteren. Het gaat van een lens voor suikerpatiënten tot onderzoek naar parkinson. In het verlengde daarvan ligt Calico Labs: topwetenschappers die met 1,5 miljard dollar onderzoek doen naar de oorzaken van veroudering en hoe onze levensduur te verlengen.

Google Ventures (GV) en CapitalG tot slot zijn de investeringsarmen van Alphabet. De eerste investeert in start-ups die bezig zijn met onder meer robots en de landbouw en gezondheidszorg van de toekomst. CapitalG richt zijn vizier op groeibedrijven als Airbnb, Stripe en de Belgische dataspecialist Collibra.

Peanuts

Tot begin vorig jaar maakten ook de slimme thermostaten van Nest deel uit van Other Bets. Maar in februari 2018 oordeelde Alphabet dat het bedrijf - dat Google in 2014 voor 3,2 miljard dollar kocht van twee voormalige Apple-ingenieurs - klaar was om op eigen benen te staan. Dat verklaart waarom de omzet van Other Bets vorig jaar meer dan halveerde als het Nest-cijfer en niet wordt uitgefilterd. Zonder Nest was er een stijging met een kwart van 477 naar 595 miljoen dollar.

Dat is peanuts vergeleken met de bijna 137 miljard dollar (2018) voor de kern van Alphabet/Google: de zoekmotor, advertenties, YouTube en de wegenkaarten. De voorbije jaren kregen die het gezelschap van de cloudoplossingen - die achterophinken op die van Amazon en Microsoft - en hardware als de slimme luidspreker Google Home en de Pixel-smartphones.

Die activiteiten brachten vorig jaar 36,5 miljard dollar (operationele) winst in het laatje. Daarvan investeert Google al jaren consequent zowat 9 procent in ambitieuze projecten die samen veel weg hebben van een bodemloze put.

Maar zolang Google marktleider blijft in internetreclame en met zijn banners geld als slijk verdient, kan het zich met de vingers in de neus miljarden dollars veroorloven in de zoektocht naar een business die op een dag even lucratief kan zijn als zijn zoekmotor.