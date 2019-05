Reclamereus Alphabet stelt teleur

De omzet steeg fors, maar de analisten hadden op nóg meer gehoopt. Het aandeel verloor 5 procent in de nabeurshandel.

Alphabet zag zijn omzet in het eerste kwartaal van 2019 met 17 procent stijgen tot 36,3 miljard dollar. Een mooie prestatie, maar analisten gingen gemiddeld uit van een miljard meer, 37,3 miljard dollar dus.

Het is bovendien de traagste groei in drie jaar. In dezelfde periode vorig jaar dikte de omzet 26 procent aan.

Net als andere kwartalen waren de advertenties op de Google-diensten goed voor het gros (84%) van de omzet, 30,7 miljard dollar - na een groei van 15 procent. Maar het aantal 'paid clicks' - wanneer consumenten doorklikken moeten adverteerders daarvoor betalen aan Google - daalde met 9 procent.

In tegenstelling tot zijn rivalen stelt de reclamereus dus teleur. Facebook, Amazon, Twitter en Snap rapporteerden vorige week wel reclame-inkomsten in lijn met of boven de verwachtingen.

Alphabets kosten stegen bovendien sneller dan de omzet. Met 26 procent tot 29,7 miljard dollar. Het gaat volgens Alphabet om 'verantwoorde' uitgaven voor kantoren, datacenters en artificiële intelligentie in lijn met de verwachte vraag naar zijn diensten die 3 miljard gebruikers tellen.

De kostenpost bevat ook de 1,5 miljard euro Europese boete die de techreus moet betalen wegens misbruik van zijn dominante positie op de online advertentiemarkt. Google heeft een derde van die markt in handen, Facebook 20 procent.

De kostenexplosie deed de operationele winst zakken van 7,6 naar 6,6 miljard dollar. De winstmarge daalt van 25 naar 18 procent. Zonder de miljardenboete zou de marge zijn afgeklokt op 23 procent.

Netto is er een daling van de winst per aandeel van 13,33 naar 9,50 dollar. Analisten gingen uit van 10,5 dollar. Zonder de boete bedroeg de winst 11,90 dollar per aandeel.

Meer verlies voor 'Other Bets'

Bij de 'Other Bets' steeg de omzet van 150 naar 170 miljoen euro. Het operationeel verlies werd uitgediept van 571 miljoen naar 868 miljoen verlies. Het zijn de activiteiten die nog alles te bewijzen hebben.

Het gaat onder meer om de zelfrijdende auto's (Waymo), de glasvezel die de internetreus in de Amerikaanse grond steekt voor supersnel internet, de grote heliumballonnen (Loon) die onderontwikkelde gebieden of rampgebieden van internet voorzien en de gezondheidspoot Verily.