Recordcijfers voor Materialise

De groep uit Haasrode sluit het derde kwartaal af met zwarte cijfers, met dank aan de nieuwe groeimotor Manufacturing.

De Leuvense specialist in 3D printing Materialise zag de omzet in het derde kwartaal met 28 procent stijgen tot 52,2 miljoen euro. Dat leidde tot een brutobedrijfswinst (ebitda) van 9,7 miljoen euro, een toename met 62 procent. Helemaal onderaan de resultatenrekening was er een winst van 8,6 miljoen of 0,15 euro per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar slikte Materialise nog een verlies.

Voorzitter Peter Leys wijst erop dat Materialise nog nooit zo'n hoge omzet en ebitda op kwartaalbasis heeft geboekt. 'We komen sterker dan ooit uit de covidcrisis. Alle drie divisies boekten een mooie prestatie.' De drie afdelingen van Materialise zijn Manufacturing, Software en Medical (medische implantaten).

Terwijl Manufacturing begin dit jaar nog het zwakke broertje was, blijkt die in het derde kwartaal de groeimotor. De afdeling voert opdrachten uit op maat voor productiebedrijven zoals auto- en vliegtuigbouwers en kende in het derde kwartaal een omzetgroei van 61 procent. De twee andere afdelingen zagen de omzet met circa 10 procent aandikken.

Eind september had Materialise 195 miljoen euro op de bankrekening. Dat is te danken aan een kapitaalverhoging die de groep in juni doorvoerde, tegen 24 dollar per aandeel (huidige koers: 22 dollar). Voor Materialise was de timing van die operatie ongelukkig. In februari piekte het aandeel nog op 80 dollar, met dank aan de aandelenaankopen van sterbeheerder Cathie Wood. In de bekendste door haar beheerde tracker ARK Innovation ETF zitten nog steeds 3 miljoen aandelen Materialise, leert het recentste overzicht. Samen met nog andere trackers, vertegenwoordigt Wood een belang van 11 procent in Materialise, leren data van Bloomberg.