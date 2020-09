Recorddeal in chipsector in de maak

De Britse chipontwikkelaar ARM, één van de belangrijkste bedrijven wereldwijd voor de smartphone-industrie, zou worden overgenomen door de Amerikaanse chipmaker Nvidia. Dat bericht The Wall Street Journaal.

ARM is vandaag nog in handen van het Japanse technologieconcern Softbank, dat vier geleden 32 miljard dollar (27 miljard euro) betaalde voor het bedrijf. Nvidia zou nu ruim 40 miljard neertellen voor ARM, wat het tot de grootste overname in de chipindustrie zou maken. Beide partijen onderhandelen al enkele weken en een transactie zou de komende dagen al bekend gemaakt kunnen worden.