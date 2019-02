Recordresultaten voor internetreus Amazon

De kwartaalwinst én -omzet van de e-commercereus kwamen hoger uit dan verwacht, maar de omzetgroei van de webgigant vertraagt.

Amazon gaf drie maanden geleden aan voor het laatste kwartaal van 2018 minder omzetgroei te verwachten, onder andere omdat de overname van WholeFoods in 2017 de omzetcijfers na vier kwartalen niet meer zou flatteren.

Maar het bedrijf van Jeff Bezos meldde eind december dat het toch weer een uitstekend ‘vakantieseizoen’ had gedraaid, met Black Friday en vooral Kerstmis als hoogtepunten. Financieel vertaalt zich dat in recordresultaten.

De Amerikaanse webgigant boekte in het vierde kwartaal een omzet van 72,4 miljard dollar (63 miljard euro), een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 3 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar in dezelfde periode van 2017. Het is de eerste keer dat de kwartaalwinst van de internetreus boven de 3 miljard dollar uitkomt.

De kwartaalomzet ligt twee keer zo hoog als drie jaar geleden, maar de omzetgroei vertraagt. De groei van de omzet in het vierde kwartaal (+19,7%) is zelfs de kleinste sinds 2015.

CEO Jeff Bezos focust de jongste tijd, in tegenstelling tot de voorbije jaren, meer op het opdrijven van de winstmarge dan op de omzet. Dat doet hij met de cloudpoot Amazon Web Services (AWS), de 'third party' marktplaats en de reclamedivisie, diensten met hogere marges maar lagere verkopen.

232,9 Jaaromzet Amazon boekte over gans 2018 een omzet van 232,9 miljard dollar, bijna een derde meer dan het jaar ervoor.

De cloudpoot Amazon Web Services (AWS) zette niet enkel een omzetgroei van 47 procent neer. De divisie is ook de rendabelste van de hele Amazon-groep. Met een bedrijfsmarge (bedrijfswinst/omzet) van 28 procent, doet ze het veel keer beter dan de ganse groep. Die doet het met een bedrijfsmarge van 5,3 procent evenwel veel beter dan het jaar ervoor (2,3%).

Over heel 2018 boekte Amazon een omzet van 232,9 miljard dollar, een toename van 31 procent. De nettowinst kwam uit op 10,1 miljard dollar.

Donkere wolken

Voor het eerste kwartaal van dit jaar rekent Amazon op een omzet van 56 miljard tot 60 miljard dollar, een stijging van 10 tot 18 procent ten opzichte van vorig jaar. De internetreus gaat uit van een bedrijfswinst van 2,3 à 3,3 miljard dollar, tegenover 1,9 miljard in het eerste kwartaal van 2018. Amazon heeft de afgelopen vijftien kwartalen telkens 20 procent of meer omzetgroei geboekt, waarvan acht keer 30 procent of meer.

De Amerikaanse groep waarschuwt ook dat er wat donkere wolken aan de horizon zijn verschenen. In India zouden overheidsmaatregelen dit jaar de omzet wel eens kunnen doen dalen. En de kosten zullen in 2019 stijgen door de bouw van nieuwe magazijnen en andere infrastructuur.