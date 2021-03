Reddit stoomt zich klaar voor beursgang

Na de handel op Wall Street op zijn kop te zetten, wil Reddit er nu ook deel van uitmaken. Het populaire onlineforum heeft zijn eerste financieel directeur onder de arm genomen, met het oog op een eventuele beursgang.

Reddit wierf donderdag Drew Vollaro aan, een doorgewinterde cijferman met drie decennia ervaring op de teller, waaronder 15 jaar bij de speelgoedreus Mattel. Zijn vorige wapenfeit was Snapchat-moederbedrijf Snap financieel klaarstomen voor een beursgang.

Dat kunstje mag Vollaro nog eens overdoen bij Reddit, zo lijkt het. In een gesprek met The New York Times bevestigt CEO en medeoprichter Steve Huffman dat een IPO op de agenda staat, zonder er een timing op te plakken. 'We denken eraan. We werken richting dat moment.'

Haatspraak

Huffman was al langer bezig aan een soort opkuisoperatie van de website die hij 15 jaar geleden mee oprichtte. Die groeide door de jaren heen uit tot een ontmoetingsplaats voor gebruikers van over de hele wereld, die elkaar vinden in meer dan 100.000 subforums over elk denkbaar onderwerp. Vaak op positieve of humoristische wijze, maar Reddit herbergde evengoed de minder fraaie kant van het internet. Het forum kwam regelmatig in opspraak als een plek waar online pestgedrag of haatspraak welig konden tieren.

Schermvullende weergave Reddit-CEO Steve Huffman. ©House Financial Services Committ

Met een aanpassing van de spelregels probeert Huffman het onkruid al een tijd te wieden. Tegelijk experimenteerde de CEO met verdienmodellen op basis van advertenties. Dat het hem menens is om van Reddit een respectabele business te maken, wordt nu nog eens onderstreept met de aanwerving van Vollaro.

Vorige maand tankte Reddit privaat al 250 miljoen dollar kapitaal, wat de site een waardering van 6 miljard dollar opleverde. Toen al zei Huffman dat een deel van dat geld gebruikt zou worden om het financieel team uit te breiden.

Wallstreetbets

Reddit en Wall Street zijn geen onbekenden voor elkaar. De voorbije maanden stuurden kleine beleggers, die met elkaar communiceerden via het Reddit-subforum r/Wallstreetbets, de aandelen van enkele wankele aandelen de stratosfeer in, als een soort wraakactie tegen shorters. Die lenen aandelen en verkopen die op de markt met het doel ze later tegen een lagere prijs terug te kopen, iets waar het Reddit-leger met zichtbaar genoegen een stokje voor stak. Dat veroorzaakte onder andere bokkensprongen in de aandelen van de gamingketen Gamestop en de cinemaketen AMC.