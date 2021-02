Rekenmodel loodst zwaardere schepen naar Antwerpen

De Belgische rivierloodsen hebben een rekenmodel uitgewerkt waarbij schepen bij een grotere diepgang naar Antwerpen kunnen varen. Daardoor kunnen ze meer lading aan boord nemen. Dat is goed voor de reders en de haven. De eerste test vindt dit weekend plaats.

De maximaal toegelaten diepgang voor zeeschepen die naar Antwerpen varen, bedraagt 15,5 meter. Maar volgens nieuwe berekeningen van de rivierloodsen, die schepen op de Schelde begeleiden van en naar de Antwerpse haven, kan dat worden opgetrokken tot 16 meter. '

'Een collega-rivierloods, master in de wiskunde, heeft een wiskundig model uitgewerkt dat aantoont op welke momenten het mogelijk is om grote zeeschepen met een diepgang van 16 meter veilig naar Antwerpen te laten varen', zegt Yves Verspreet van de Beroepvereniging van Loodsen (BvL).

Daarbij werd volgens Verspreet rekening gehouden met tal van factoren: de drempels of ondiepe plaatsen in de Schelde, de getijden, atmosferische invloeden, de densiteit van het water, de snelheden van de schepen, de toestand van de rivier en de vrije ruimte onder het schip. Die moet op zee minstens 15 procent van de diepgang van het schip bedragen en op de rivier 12,5 procent.

Dit weekend vindt een eerste proefvaart plaats. De loodsen zullen hun model testen op de MSC Regulus, die zaterdag in de haven wordt verwacht. De 366 m lange containerreus van MSC - de grootste havenklant van Antwerpen en een van de grootste containerrederijen ter wereld - zal worden 'verzwaard' met extra water in de ballasttanks en bij een diepgang van 15,7 meter naar de haven worden geloodst. Verspreet: 'Op korte termijn - een kwestie van weken - zullen we ook testen uitvoeren voor 16 meter diepgang. Het is de bedoeling dat schepen met deze diepgang op dagelijkse basis in Antwerpen kunnen binnenlopen'.

Meer lading

Als de testen positief zijn en het model waterdicht blijkt - Verspreet twijfelt er geen seconde aan - is dit goed nieuws voor rederijen die op Antwerpen varen én voor de haven zelf.

Voor containerschepen van de jongste generatie - lengte 400 meter, breedte 61 meter en een capaciteit van 23.800 containers - betekent een verhoging van de maximale diepgang van 15,5 naar 16 meter dat ze in het beste geval 12.000 ton extra lading of ongeveer 600 extra containers van 20-voet aan boord kunnen nemen. Tegen de huidige vrachttarieven moet dat de rederijen volgens Verspreet als muziek in de oren klinken. Voor de Antwerpse haven kan het een extra marketingtool zijn om rederijen naar Antwerpen te lokken.

Voor de uitwerking van hun plan pleegden de loodsen overleg met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA). Dat Vlaams-Nederlands orgaan houdt toezicht op alle voorwaarden om de vaart van een schip zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen. Ook de Antwerpse havenautoriteiten werden grondig ingelicht. Om schepen met een grotere diepgang op dagelijkse basis naar Anwerpen te loodsen, moet volgens Verspreet wel nog aan enkele randvoorwaarden worden voldaan, zoals een VHF-kanaal in het Deurganckdok voor ongestoorde communicatie tussen de loods en de sleepboten en een betere IT-ondersteuning.