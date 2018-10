‘Relevant blijven is Netflix' grootste uitdaging'

Personalisatie is de heilige graal van elk bedrijf dat zijn producten en diensten via het internet verkoopt. ‘De algoritmes zijn enorm verbeterd, maar de kennis ontbreekt vaak nog’, zegt Roelof van Zwol, de Nederlander achter het aanbevelingssysteem van Netflix.

Moet je stoppen met margarine eten om je huwelijk te redden? De kans is niet onbestaande dat een computeralgoritme zo’n absurde aanbeveling zou durven te geven. Uit statistieken blijkt namelijk dat de curves van het margarineverbruik en de echtscheidingen in de Amerikaanse staat Maine een opvallend gelijk verloop kennen. Een computer die geleerd heeft om zo’n patronen te herkennen en er een causaal verband aan te koppelen, kan zo’n bizarre conclusie trekken.

De Nederlander Roelof van Zwol vermeldt het voorbeeld in een presentatie over hoe het streamingbedrijf Netflix met personalisatie- en aanbevelingsalgoritmes omgaat. Die kunnen maar werken als de mensen die ze gebruiken ook voldoende afweten over data en statistiek, zegt hij. Zoals het basisprincipe dat correlatie niet hetzelfde is als causaliteit.

Algoritmes

‘Sinds ik in 2012 bij Netflix begon, is er een enorme versnelling geweest in de domeinen artificiële intelligentie en machine learning (zelflerende computers, red.). De tools zijn er nu, en op cloudplatformen als Amazon Web Services of Microsoft Azure kan je die gebruiken om op grote schaal berekeningen uit te voeren. Maar het allerbelangrijkste blijft dat je ze op een goede manier gebruikt. Net zoals je niet met een auto rijdt zonder rijbewijs.’

De kracht van Netflix is begrijpen wat gebruikers willen en precies dat aan te bieden. Roelof van Zwol, algoritmespecialist

Bart Goethals en Koen Verstrepen, de oprichters van de Vlaamse start-up Froomle, beamen dat. ‘Als professor datawetenschappen aan de Universiteit Antwerpen weet ik hoe weinig studenten in mijn richting afstuderen. Tegelijk zie ik in de industrie steeds meer zelfverklaarde data scientists rondlopen. Dan weet je dat er veel fouten gemaakt worden’, zegt Goethals.

Froomle werkt in opdracht van lokale bedrijven als Telenet en de kledingketen JBC aan algoritmes die klanten een meer persoonlijke media- en winkelervaring moeten bezorgen. Het bedrijf haalde Van Zwol onlangs naar Antwerpen om de inzichten van Netflix met zijn klanten te delen. De Amerikaanse streamingdienst staat bekend om zijn aanbevelingen die feilloos lijken aan te voelen wat de kijker wil zien.

Waaraan meet Netflix het succes van zijn algoritmes af?

Roelof Van Zwol: ‘Ons model draait om abonnementen, dus voor ons is het van belang of een gebruiker besluit om langer klant te blijven. En dat is weer een functie van hoeveel hij onze dienst gebruikt. Uit testen blijkt dat ook de interface, de manier van presenteren, daar een invloed op heeft. Zo weten we dat het belangrijk is om een bepaalde titel in het aanbod uit te lichten, en om goede foto’s te hebben die tonen waar een show over gaat. Of dat we op tablets meer succes hebben met een andere interface waarin je kunt swipen.’

‘De vraag is altijd hoe ons product relevant kan blijven. Netflix heeft dan wel een voorsprong op andere bedrijven, maar het is voor onze klanten heel eenvoudig om hun abonnement op te zeggen en naar een concurrent te gaan wanneer die iets biedt wat wij niet hebben. De kracht van Netflix is begrijpen wat gebruikers willen en precies dat aan te bieden.’

Het idee leeft dat jullie algoritme goed afgeschermd wordt. Klopt dat?



Van Zwol: ‘Er zijn best wel technieken waar we openlijk over praten, zoals ‘asset optimisation’, de vraag welk plaatje je in het menu moet tonen om een kijker te overhalen. Van een serie als ‘Orange Is the New Black’ zal de ene Netflix-gebruiker een foto zien van de hele cast, en een andere een foto van een welbepaalde acteur. De techniek die we daarvoor gebruiken, Explore Exploit, wordt in de literatuur veelvuldig beschreven. Zaken die we niet delen, zijn de heel specifieke signalen die we gebruiken, of het gewicht dat we eraan toekennen. Dat kan ook elke dag veranderen.’

Als computers zelflerend zijn, waarvoor zijn dan eigenlijk nog mensen nodig?



Verstrepen: ‘Je kan veel verschillende algoritmes gebruiken om een doel te bereiken. Je hebt mensen nodig om die te selecteren, en om de data te kiezen die je gaat invoeren. Je moet ook beslissen over de vereiste snelheid en betrouwbaarheid, wat het mag kosten, enzovoort. Het is een systeem met veel bewegende onderdelen. Mensen blijven nodig om informatie te checken en te interpreteren.’

Bart Goethals: ‘Data veranderen ook permanent. Het aanbod van films of producten neemt toe of de perceptie door de klant wijzigt in de tijd. Er zit dus altijd ‘drift’ op de data, waardoor algoritmes niet eeuwig blijven werken.'

'Google Flu is een goed voorbeeld: Google kon jarenlang griepepidemies voorspellen op basis van de zoekacties van zijn gebruikers. Maar enkele jaren geleden zat de zoekrobot er opeens grondig naast. Allerlei factoren, zoals de manier waarop we zoekmachines gebruiken en de symptomen van griep zelf, waren zodanig veranderd dat het algoritme niet meer bruikbaar was.’

Dvd

De expertise over de persoonlijke voorkeuren van zijn gebruikers wortelt in de ontstaansgeschiedenis van Netflix, zegt Goethals. ‘Aanvankelijk stuurden ze dvd’s via de post op, waarbij de abonnees online hun films moesten kiezen.

Elke nieuwe film die op de homepage geplaatst werd, had heel veel succes, waardoor ze er heel veel exemplaren moesten van kopen. Maar wanneer dat succes uitgedoofd was, zaten ze opgescheept met een gigantische voorraad dvd’s die niemand nog bestelde.’

De waarde van personalisatie is dat je meer mensen tevreden kunt maken met het aanbod dat je hebt. Roelof Van Zwol De man achter de aanbevelingsdienst van Netflix

Het inzicht dat de meeste klanten niet verder klikken dan het eerste scherm, bracht Netflix er al snel toe te investeren in de ontwikkeling van geautomatiseerde, persoonlijke aanbevelingen. Zo kon Netflix de enorme stock van minder populaire dvd’s beter laten renderen. ‘De waarde van personalisatie is dat je meer mensen tevreden kunt maken met het aanbod dat je hebt’, zegt Van Zwol.

‘Retailers die moeten concurreren met bedrijven als Amazon krijgen nu ook te maken met dat probleem van een te grote productencatalogus’, zegt Goethals. ‘Het verschil is dat bij Netflix zowat honderd mensen onafgebroken aan personalisatie werken, en dat ze 130 miljoen klanten hebben. Dat hebben Vlaamse retailers niet. Met Froomle willen we hen helpen om in die technieken te investeren.’

‘We zien veel overeenkomsten tussen wat wij doen en wat bedrijven als Amazon of Spotify doen’, vult Verstrepen aan. ‘Wat wel verschilt, is hoe je de technieken gebruikt in functie van je sector, je strategie en hoe je met klanten omgaat.’

Waarin kan Netflix nog verbeteren?



Van Zwol: ‘We produceren steeds meer zelf, maar we moeten die nieuwe producties ook introduceren bij onze klanten. Hoe kunnen we hen genoeg context geven om hen te overtuigen om iets nieuws te proberen? Dat is zeker een grote uitdaging.’

Speelt het inzicht in kijkgedrag een rol bij de productie van nieuwe content?



Van Zwol: ‘Daar worden wilde verhalen over verteld, maar computers kunnen natuurlijk geen films maken. We weten wel wat aansluit bij de smaak van onze gebruikers. Maar dan kom je bij een andere vraag: als je al een succesvolle show hebt gehad, moet je dan nog eens hetzelfde doen, of moet je juist iets maken waarmee je een breder stuk van je catalogus covert?'