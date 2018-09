Robots met witte boorden voor het saaie kantoorwerk

Zeg ‘robot’ en u denkt wellicht aan een mensachtig schepsel met mechanische armen in een fabriek. Maar ook op kantoor is een stille robotrevolutie aan de gang. Software neemt steeds meer routinetaken van de kantoorklerk over.

Bestanden openen, lezen, overtikken en herschrijven in een verslag dat vervolgens weer wordt doorgestuurd. We zouden niet graag de mensen te eten geven die met dergelijke repetitieve taken hun kantoorbestaan vullen. Wat als we die taken aan een robot kunnen uitbesteden, zodat er minder menselijke foutjes gemaakt worden en de kantoorwerkers zich met creatievere taken kunnen bezighouden? Dat idee wint snel veld in het bedrijfsleven.

45% De consultant PwC schat dat 45 procent van de werkgerelateerde taken voor automatisering in aanmerking komt.

Robotic Process Automation (RPA) luidt het inspiratieloze label waarmee de trend in het wereldje van de consultants wordt benoemd. Die hebben ook al een kant-en-klare voorspelling van wat de wereldwijde uitrol van RPA aan besparingen kan opleveren. Volgens een recent rapport van de consultant PwC niet minder dan 2.000 miljard dollar.

Denk bij het woord robot niet meteen aan een metalen humanoïde die aan het bureau naast u komt plaatsnemen. Het gaat om computeralgoritmes die heel snel kunnen leren softwarematige routinetaken, zoals het overtikken van cijfers uit een Excel-sheet naar een ander document, van mensen over te nemen. Er zit een stuk ‘machine learning’ in, maar ook een goede interface waarmee de mens aan de computer kan ‘tonen’ hoe hij te werk moet gaan.

Het mooie aan RPA is dat de technologie relatief eenvoudig te implementeren is. Je kan beginnen met een programma dat één taak van één kantoorbediende moet overnemen. Als dat goed lukt, kan de oplossing opgeschaald worden naar het hele bedrijf, of kunnen extra taken worden toegevoegd. Het maakt dat voor die vorm van automatisering geen gigantische budgetten nodig zijn, en dat heel wat kleinere start-ups een graantje van de groeiende markt kunnen meepikken.

‘Wij zien RPA als een tool die organisaties helpt te automatiseren zonder dat ze meteen al hun bestaande software overboord moeten gooien’, zegt Koen van Eijk, een ex-consultant van KPMG die samen met Thomas van Turnhout (ex-Proximus) de start-up Oakwood oprichtte. Het Limburgse bedrijfje brengt RPA-oplossingen op de markt onder de merknaam Automagica. ‘We willen AI-gebaseerde technologie toegankelijk maken voor Belgische kmo’s. Kleinere bedrijven vinden daar doorgaans hun weg niet in’, zegt van Eijk.

Een andere start-up die zich op de RPA-markt heeft gegooid, is het Brusselse Brightknight. Dat bedrijf is een spin-off van The Studio, de techincubator van de bank-verzekeraar Belfius, die zelf robotsoftware had ontwikkeld om bepaalde kantoortaken over te nemen. ‘Een typisch voorbeeld is het dagelijks screenen van het Staatsblad. Als bank moeten we dat elke dag doen, maar voor een mens is dat onbegonnen werk omdat het om zoveel informatie gaat’, zegt Geert Van Mol, de chief digital officer van Belfius.

Sinds vorig jaar verkoopt Brightknight zijn oplossingen ook aan verschillende klanten buiten de financiële sector. Het sociaal secretariaat SD Worx gebruikt de technologie onder meer om een aantal processen van zijn payrolldiensten te automatiseren, wat jaarlijks honderden manuren uitspaart.

ROEMENEN EN FINNEN NEMEN LEIDING ROEMENEN EN FINNEN NEMEN LEIDING Ook elders in Europa hebben enkele start-ups zich op de RPA-markt gestort. Het grootste succesverhaal is het Roemeense UiPath, dat al meer dan 150 miljoen euro ophaalde en in een jaar tijd van 170 naar meer dan 500 werknemers groeide. Sirris-onderzoeker Omar Mohout, die het Europese techlandschap monitort, noemt ook het Finse Digital Workforce, het Britse Symphony Ventures en het Franse Discngine.

‘RPA wordt vooral toegepast in de backoffice (ondersteunende diensten, red.), zoals hr of de boekhouding’, zegt Vincent Cardon, de CEO van Brightknight. ‘We zien ook veel mogelijkheden in de openbare sector, nutsbedrijven, de retailsector…’ Je kan het toepassen in nagenoeg elke organisatie waar mensen zich met repetitieve taken bezighouden, zegt Van Mol. ‘Je merkt dat veel bedrijven al grote delen van hun IT-processen geautomatiseerd hebben, maar dat ze vaak nog manuele en administratieve checks door mensen moeten laten uitvoeren. Daar komt RPA van pas.’

Ook Thomas van Turnhout van Automagica wijst op het belang van ‘end to end’-automatisatie. ‘Vaak zitten er nog gaten in een proces, waar toch weer mensen aan te pas komen. Denk aan het lezen van geschreven nota’s of het klasseren van documenten. Onze filosofie is dat het altijd mogelijk is om tot 100 procent automatisatie te komen.’

Voor veel bedrijven kan RPA een eerste opstapje zijn naar het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in hun organisatie. ‘Naarmate bedrijven op grotere schaal automatiseren, verbeteren ze hun algoritmes en vinden ze nieuwe toepassingen voor RPA. Het is de volgende stap naar AI en een meer autonome onderneming’, stelt PwC.

‘AI is een enorm buzzword, maar in de praktijk zie je toch dat het nog in een vroege fase zit en dat vooral de heel grote bedrijven ermee bezig zijn. RPA kan ook voor kleinere ondernemingen een eerste instap vormen’, zegt Van Mol.

Blijft de heikele vraag hoeveel menselijke jobs door die robots verloren gaan. Het hangt er maar van af hoe bedrijven daar zelf mee omgaan. In principe kan je op mensen besparen door hun taken te automatiseren, maar daar horen we de RPA-aanbieders niet meteen voor pleiten. Het echte potentieel van de technologie zit hem erin dat je werknemers meer tijd geeft voor creatieve opdrachten met een hogere toegevoegde waarde, klinkt het.