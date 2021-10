Robotschepenbouwer Saildrone haalt 100 miljoen dollar op

Het in San Francisco gevestigde Saildrone bouwde de voorbije vijf jaar een vloot onbemande, door zonne-energie aangedreven wetenschappelijke vaartuigen. Ze kunnen permanent oceaanonderzoek doen, ook in gebieden die vroeger moeilijk door mensen bereikbaar waren. Saildrone is er deze week in geslaagd om zo'n 100 miljoen dollar op te halen, waarmee de teller sinds de oprichting van het bedrijf op 190 miljoen dollar komt.