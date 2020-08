Röhrig stapt op bij Agfa

Klaus Röhrig stapt op als voorzitter van Afga-Gevaert. De Fransman Aranzana vervangt hem.

Röhrig gaf op de raad van bestuur deze week te kennen dat hij het voorzitterschap van Agfa wil neerleggen omdat hij zich steeds meer zorgen maakt over zijn gebrek aan fysieke aanwezigheid op de hoofdzetel van het bedrijf in Mortsel. Door de ernstige reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis, die volgens hem nog heel wat maanden zullen duren, vindt hij het beter om zijn ontslag aan te bieden.

De raad van bestuur van het beeldvormingsbedrijf aanvaardde zijn ontslag en benoemde de Fransman Frank Aranzana, die sinds mei vorig jaar bestuurder is bij Agfa, tot nieuwe voorzitter.

Aranzana (1958) behaalde een Bachelor in Economie en Politieke Wetenschappen aan het IEP in Parijs, een Bachelor in de Rechten aan de Universiteit van Nice en later een Master in Management aan ESSEC in Parijs.

Hij begon zijn carrière in 1986 bij Dow Chemical, waar hij werkte in sales, marketing en business management. In 1996 werd hij Business Director bij DuPont Dow Elastomers. In 1999 verkaste hij naar UCB waar hij directeur werd van de business unit Radcure en vervolgens van Specialty Chemicals, die in 2005 werden verkocht aan Cytec Industries. Hij werd Vice President van Cytec Surface Specialties en in 2008 werd hij President van Cytec Specialty Chemicals.

In 2013 werd hij benoemd tot ceo van Allnex, de producent van coatingharsen die door Advent International Private Equity werd overgenomen en van 2016 tot begin 2020 was hij een partner bij Advent en zat hij in de adviescommissie van Allnex.

Frank Aranzana woont sinds juli 1999 met zijn vrouw en kinderen in België.