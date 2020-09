Rush op aandelen van Unifiedpost

De specialist in de digitalisering van facturen Unifiedpost heeft in amper tien minuten het orderboekje voor zijn beursgang volledig zien vollopen. Unifiedpost wilde 175 miljoen euro ophalen, dat wordt nu mogelijk een kwart miljard. Enkel institutionele investeerders kunnen intekenen op de operatie.

Na het farmabedrijf Hyloris in juni en het Waalse medtechbedrijf Nyxoah deze week - en vóór het vastgoedbedrijf Inclusio - is het de beurt aan Unifiedpost om zijn beursintroductie te lanceren.

De operatie verloopt via een zogenaamde directe notering. Daarbij tekenen institutionele beleggers in op een private plaatsing meteen gevolgd door een beursnotering. De operatie, waarvan de intekenperiode loopt tot maandagavond, is niet bestemd voor partciuliere beleggers. De eerste notering is volgende donderdag voorzien.