Rush op virtueel land gaat crescendo

Sinds topman Mark Zuckerberg van Meta Platforms zijn ambities voor de metaverse eind oktober duidelijk heeft gemaakt, is de vraag naar ruimte in virtuele omgevingen volgens experten nog toegenomen. Uit cijfers van het gespecialiseerde DappRadar blijkt dat vorige week voor 106 miljoen dollar aan land-NFT's werd verkocht. NFT staat voor non-fungible token, registraties op de blockchain die verwijzen naar digitale of fysieke objecten en die als eigendomstitels worden verhandeld.

The Sandbox, een virtuele wereld die tal van merken wist aan te trekken, waaronder de Smurfen, was goed voor het leeuwendeel, 86,56 miljoen dollar. Die wereld is nu open in testmodus. Decentraland, dat onder meer prat kan gaan op een virtuele versie van het veilinghuis Sotheby's, was goed voor 15,53 miljoen en de rest ging naar CryptoVoxels en Somnium Space.