SAP betaalt 8 miljard dollar om uw welbevinden te meten

De Duitse softwarereus SAP legt acht miljard dollar op tafel voor het Amerikaanse Qualtrics, dat oplossingen maakt om de attitudes en het welbevinden van werknemers in de gaten te houden.

Met de miljardenaankoop toont SAP aan hoe klassieke bedrijfssoftware steeds vaker nieuwe terreinen verkent, in dit geval het HR-beleid van ondernemingen. In hun strijd om talent aan te trekken en te houden, moeten grote bedrijven vandaag de dag investeren in systemen die onder meer in de gaten houden hoe ‘gelukkig’ werknemers nog zijn met hun job en of ze behoefte hebben aan nieuwe uitdagingen.

Qualtrics is een wereldleider in die ‘Experience Management Sofware’, zoals die systemen met een duur begrip heten. Het verkoopt die oplossingen aan grote namen zoals Microsoft, luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways en energiereus General Electric Co.

Beurs

Het Amerikaanse bedrijf had eigenlijk plannen om naar de beurs te gaan en diende al documenten in voor een beursgang met een waarde van 200 miljoen dollar. In zijn laatste grote kapitaalronde vorig jaar werd het bedrijf op 2,5 miljard dollar gewaardeerd.