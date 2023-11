Sam Altman zit meer dan ooit aan het stuur in de race naar superintelligentie

In een van de wildste weken ooit in Silicon Valley draaide alles rond één man en zijn visie op de technologie van de toekomst. Sam Altman ging, en kwam terug bij OpenAI, het bedrijf dat als geen ander de vooruitgang van artificiële intelligentie pusht. Vanwaar komt zijn invloed? En waar wil hij naartoe? 'Iedereen kan straks een levenskwaliteit hebben op een niveau dat we ons nu nog niet kunnen voorstellen.'