Samsung gaat all-in op mobiele netwerken

'S werelds grootste smartphonemaker wil ook de mobiele netwerken - die bellen en surfen mogelijk maken - inpalmen. Een bezoek aan de gigantische campus van de Zuid-Koreaanse reus in Seoul.

‘Welkom in Samsung Digital City, een campus waar we dagelijks 72.000 maaltijden (ontbijt, lunch en diner) serveren, gratis. Er is keuze uit 92 menu’s.’ Een gids heet ons en Nederlandse, Oostenrijkse en Scandinavische collega’s welkom in het kloppend hart van ‘s werelds grootste smartphonemaker.

Samsung Electronics > 320.000 werknemers (450.000 in het hele conglomeraat). > Omzet: omgerekend 185 miljard euro. Goed voor 20 procent van de Koreaanse export. > Derde grootste digitale bedrijf van Azië, na de Chinezen Alibaba en Tencent. > Beurswaarde: 220 miljard euro waard. Ter vergelijking: Apple is 807 miljard euro waard. In België > 150 werknemers, waarvan 10 lobbyisten. > Werkt al tien jaar samen met het onderzoekslabo Imec. > Marktleider met vier op de tien smartphones. > Voor tablets heeft het een marktaandeel van 35 procent, goed voor de tweede plaats na Apple. > In witgoed bedraagt het marktaandeel 25 procent, de marktleider is Miele.

Hier, op een halfuur rijden van Seoul, werken verspreid over 15 gebouwen 45.000 mensen voor Samsung Electronics. De campus is een stad in de stad. Hij bevat naast fabrieken en kantoorgebouwen ook slaaptorens, ziekenhuizen, sportvelden en een olympisch zwembad. Vier kinderdagverblijven vangen 900 baby’s op. Voor werknemers die hier niet wonen, rijden vijfhonderd shuttlebussen over en weer naar 100 verschillende plaatsen in Zuid-Korea.

Wolkenkrabbers

Het is de plek waar de Galaxy-smartphones worden ontwikkeld en getest, de eerste gebogen televisieschermen werden geschetst en nog veel andere gadgets het licht zullen zien. Wereldwijd wordt Samsung met smartphones geassocieerd - in tweede instantie met televisies en koelkasten - maar in eigen land is het een instituut en de hoogst aangeschreven werkgever.

Zijn omzet is goed voor 17 procent van het bruto binnenlands product van Zuid-Korea. Alleen al de elektronicatak, met een omzet van omgerekend 185 miljard euro, is goed voor 20 procent van de Koreaanse export. Samsung Electronics levert veruit de grootste bijdrage aan omzet en winst, maar het conglomeraat is actief in zowat alle takken van de economie: bouw (wolkenkrabbers en schepen), verzekeringen, chemie, reclame, hotels en ziekenhuizen.

Terwijl anderetechnologiereuzen regelmatig journalisten uitnodigen naar hun hoofdkwartier, hield Samsung zijn deuren tot voor kort potdicht. Maar onder de nieuwe top waait duidelijk een nieuwe wind. ‘Om de buitenwereld diets te maken dat Samsung veel meer is dan smartphones’, luidt het antwoord op onze herhaalde vraag waarom de elektronicareus eindelijk in zijn potten laat kijken.

Nochtans ligt de nadruk in de presentaties op de jongste smartphones en -watches. En in de testlabo’s zien we hoe de mobieltjes worden blootgesteld aan hoge en lage temperaturen, aan luchtvochtigheid, water (wasmachinetest) en druk, en aan continu vallen op de grond.

Van vis en noedels tot elektronica Samsung werd in 1938 opgericht als een handel in vis, groenten en noedels. Het startbudget van oprichter Lee Byung-chu bedroeg 21 dollar. Met behulp van goedkope overheidsleningen groeide het winkeltje uit tot een imperium in elektronica, vastgoed, verzekeringen en scheepsbouw. Onder het bewind van zijn zoon Lee Kun-hee kwamen daar in de jaren negentig de zeer winstgevende telefoons en halfgeleiders bij.

Toeval of niet, het bezoek volgt op enkele turbulente jaren in Samsung City. In de zomer van 2016 lanceerde ‘s werelds grootste smartphonemaker de Note 7. Het beruchte toestel dat niet mee mocht op het vliegtuig. Omdat het vuur kon vatten of ontploffen door een verkeerde batterijgrootte. Na minder dan een maand riep Samsung het toestel wereldwijd terug, waarna het uit de productie werd genomen.

De pr-nachtmerrie deed Samsung op de beurs razendsnel 23 miljard euro aan beurswaarde verliezen. Het equivalent van de Belgische groepen Solvay en Umicore samengeteld. In de labo’s passeren we de line-up van alle gsm-modellen die Samsung sinds 1988 heeft ontwikkeld. De Note 7 ontbreekt.

Ook 2017 was voor Samsung een jaar om snel te vergeten. Topman Lee werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens corruptie in een omkoopschandaal dat uiteindelijk leidde tot de afzetting van ex-president Park Geun-hye. Duizenden Koreanen kwamen op straat om te betogen tegen de innige banden tussen de politieke top en de rijke families die grote industriële conglomeraten als Samsung in handen hebben.

Feestjaar

2019 daarentegen wordt een feestjaar. Samsung Electronics viert zijn 50ste verjaardag. En de smartphonereeks Galaxy blaast tien kaarsen uit. Samsung is tegelijk de belangrijkste uitdager én leverancier van Apples iPhone. De oledschermen en chips in het populaire toestel zijn made in Seoul. Die chips zijn met een marktaandeel van ruim 30 procent Samsungs goudhaantje, goed voor liefst 80 procent van de operationele winst. Ze worden volautomatisch geproduceerd in immens grote fabrieken waar amper een mens te bekennen valt. Aan het plafond hangen rails waaraan robots tegen een hoge snelheid over en weer zoeven, ze voeren wafers - siliciumplaten waar chips uit versneden worden - van de ene naar de andere etsmachine. Indrukwekkend.

5G wordt het keerpunt voor onze netwerkbusiness. Man-Young Kim Samsungs Europees hoofd voor product marketing

Samsung is overduidelijk een koploper in smartphones en halfgeleiders. Voor mobiele netwerken daarentegen - die bellen en surfen met de smartphone mogelijk maken - komen de Koreanen amper in de debatten voor. Met een marktaandeel van 3 procent komt Samsung nog niet aan de enkels van het Chinese Huawei en de Scandinaven Nokia en Ericsson, die elk een vijfde van de markt in handen hebben. ‘Maar 5G wordt het keerpunt’, vertelt Man-Young Kim, Europees hoofd productmarketing, ons in Seoul.

5G is (na de huidige 4G) de volgende generatie supersnel mobiel internet die een cruciale rol zal spelen in het connecteren van auto’s en miljarden machines en toestellen. ‘We hadden onze netwerkbusiness stopgezet als onze ingenieurs niet voor de dag waren gekomen met een 5G-technologie.’

Agressief

Samsung spaart kosten noch moeite om de markt van 33 miljard euro open te breken. Liefst 20 miljard euro investeert het de komende drie jaar in 5G, alsook in artificiële intelligentie en componenten voor de geconnecteerde auto’s. Met het agressieve plan wil het zijn voet zetten naast de drie marktleiders. Tegen 2022 wil Samsung in de top drie staan.

Omdat 5G een lange levensduur wordt toegedicht, is het voor Samsung cruciaal om bij de eerste deals als winnaar uit de bus te komen. De eerste signalen zijn bemoedigend. Zo koos het Amerikaanse Verizon voor de Koreaanse technologie voor diens eerste commerciële lancering van 5G in Sacramento, Californië. En ook in Houston mag Samsung de 5G-netwerkuitrusting leveren.

AT&T vervangt voor zijn basisstations bij zijn switch van 4G naar 5G Ericsson door Nokia én Samsung. Nog in de VS koos ook de mobiele operator Sprint voor Samsung. Het is onduidelijk of de Koreanen daar profiteren van de Amerikaanse ban op Chinese netwerkapparatuur om mogelijke spionage door het communistische regime buiten te houden. (zie inzet onderaan)

In zijn thuisland gaf SK Telecom aan dat het voor zijn 5G-uitrusting Samsung, Ericsson en Nokia heeft gekozen. Ook bij Europese operatoren is er interesse, benadrukt Man-Young Kim. Aan Belgische zijde levert een belronde weinig op. Zowel Proximus als Telenet en Orange Belgium zegt nog geen keuze te hebben gemaakt. Hun huidige netwerkleveranciers zijn Chinezen: Huawei bij Proximus en Orange, ZTE bij Telenet.

De eerste 5G-testen komen stilaan op gang. Op de eerste lanceringen van de netwerken is het nog wachten tot maart 2019. Dan wordt duidelijk of Samsung in zijn jubileumjaar een extra reden tot vieren heeft.