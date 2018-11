Samsung showt opvouwbare smartphone

Samsung is al weken consumenten aan het 'teasen' met zijn aangekondigd opvouwbare smartphonescherm maar woensdag heeft de Zuid-Koreaans technologiegroep het voor het eerst getoond op een conferentie in San Francisco.

Voorlopig gaat het enkel om een prototype. Pas in 'de komende maanden' gaat het scherm in productie. Over de prijs en de datum waarop het in de winkel zal liggen, zijn geen details bekendgemaakt.