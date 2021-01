Samsung-topman in de cel na omkoping entourage Zuid-Koreaanse president

Samsung-topman Lee Jae-yong bij zijn aankomst in de rechtbank in Seoul.

Lee Jae-yong, de troonopvolger bij de Zuid-Koreaanse techreus Samsung, moet voor 2,5 jaar de cel in.

Het aandeel van Samsung ging maandag 4 procent onderuit. De aanleiding is de veroordeling van Lee Jae-yong, de facto het opperhoofd van de Koreaanse technologiereus.

Lee Jae-yong - in het Westen bekend als Jay Lee - is de 52-jarige kleinzoon van de oprichter van Samsung. Officieel is de miljardair 'slechts' de vicevoorzitter van het machtige concern, maar die titel minimaliseert zijn werkelijke status.

Lee is de vertegenwoordiger van de derde generatie van de oprichtersfamilie van Samsung. Niet alleen de aandelen, maar ook de operationele leiding werden in het concern tot nu toe van vader op zoon doorgegeven. Hij nam in 2014 de teugels over van zijn vader Lee Kun-hee, toen die geveld werd door een hartaanval.

Smeergeld voor president

De steekpenningen moesten een pensioenfonds van de overheid overhalen het licht op groen te zetten voor de fusie van twee filialen van Samsung.

Drie jaar later vloog de topman achter de tralies, voor het geven van omgerekend 27 miljoen euro steekpenningen aan een vertrouweling van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye, die zelf werd afgezet wegens corruptie en machtsmisbruik. Het smeergeld was bedoeld om een pensioenfonds van de overheid te overhalen het licht op groen te zetten voor een fusie van twee filialen van Samsung. Die fusie paste in Lee's plan om zijn greep op de multinational te versterken.

Na een jaar, in 2018, werd Lee vrijgelaten nadat een rechter in beroep zijn straf van 5 naar 2,5 jaar had teruggebracht. Maar daarmee was de kous niet af. Het hooggerechtshof oordeelde vorig jaar dat de rechter fouten had gemaakt en stuurde zijn dossier terug naar een lagere rechtbank.

Die rechtbank veroordeelde Lee maandag tot 2,5 jaar cel. De aanklagers hadden negen jaar geëist. Straffen tot drie jaar mogen in Zuid-Korea bij wet opgeschort worden. Maar de rechter verklaarde in zijn vonnis dat Lee wel degelijk achter de tralies moet.

Lee kan voor het hooggerechtshof in beroep gaan. Koreaanse juridische experts achten de kans echter klein dat de topman de straf ongedaan kan maken, meldt The Wall Street Journal.