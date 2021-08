Samsung-topman komt vrij op borg

Lee Jae-yong, die een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit na een smeergeldaffaire, komt naar verwachting vrijdag op borg vrij, meldt het ministerie van Justitie in Zuid-Korea.

Het smeergeld was bedoeld om een pensioenfonds van de overheid te overhalen het licht op groen te zetten voor een fusie van twee filialen van Samsung. Die fusie paste in Lee's plan om zijn greep op de multinational te versterken.

Vrijdag vrij op borg

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie laat nu verstaan dat de Samsung-topman vrijdag voorwaardelijk op borg kan vrijkomen. De steun voor die voorwaardelijke vrijlating van Lee Jae-yong groeide in politieke kringen en bij het brede publiek. De ongerustheid groeide dat belangrijke strategische beslissingen, zoals investeringen en overnames, bij Samsung momenteel niet genomen worden, stelt het nieuwsagentschap Reuters.

Samsung is bij ons vooral bekend om zijn smartphones, televisies en wasmachines. Maar het conglomeraat is actief in zowat alle takken van de economie: bouw (wolkenkrabbers en schepen), verzekeringen, chemie, reclame, hotels en ziekenhuizen.