Saoedi's doen Pauwels Trafo herleven

De beursgenoteerde Saoedische industriële groep EIC gaat bepaalde goederen, machines, voorraden en technologie overnemen van CG Power Systems, het failliete Mechelse bedrijf.

Het voormalige Pauwels Trafo werd in februari vorig jaar failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. Het bedrijf had het al maandenlang financieel erg moeilijk nadat de moedergroep van het bedrijf in India onder vuur was komen te liggen wegens fraude.

De curatoren hebben nu een overnemer gevonden. Er is een verkoopovereenkomst getekend met Electrical Industries Company’, kortweg EIC, waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in het Saoedische Dammam. De groep heeft verschillende fabrieken van transformatoren en elektrische infrastructuur. Met het Mechelse bedrijf hadden de Saoedi’s lang technische en commerciële samenwerkingsovereenkomsten over transformatortechnologie.

EIC zal de productie- en onderhoudsactiviteiten van transformatoren en transmissie-onderstations geleidelijk aan herstarten vanuit een nieuw opgerichte basis in Mechelen. Tegelijk wordt het bedrijf omgedoopt naar Pauwels Transformatoren N.V. ECI-topman Tariq Al Tahini spreekt van een ‘mijlpaal voor de verdere groei van onze groep in nieuwe regio's in Europa en in de markt voor hernieuwbare energie in het Midden-Oosten’.

Pionier verankerd