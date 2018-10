Saverys brengt Chinese fintechgigant naar Nasdaq

De familie Saverys gaat het Chinese fintechbedrijf NCF via een complexe fusie-operatie naar de Amerikaanse Nasdaq-beurs brengen. De bizarre deal is een uitloper van de mislukte jacht op schepen.

De familie van Marc Saverys, bekend van de rederij CMB, wordt aandeelhouder van de Chinese crowdlendingspecialist NCF, een bedrijf dat op 2 miljard dollar gewaardeerd wordt. Een opmerkelijke zakelijke uitstap van de familie die fortuin maakte met scheep- en luchtvaartactiviteiten.

Volgens de deal met de Chinezen zal Hunter Maritime Acquisition, een beursgenoteerd vehikel van de familie Saverys zonder operationele activiteiten, fuseren met het veel grotere NCF Wealth Holdings. Het Chinese bedrijf krijgt door die fusie via een shortcut de zeer gegeerde Nasdaq-notering.

Met Hunter Maritime Acquisition probeerde de familie Saverys twee jaar lang schepen over te nemen.

Met de deal komt een einde aan de plannen van de familie Saverys om met Hunter Maritime Acquisition schepen over te nemen. Dat was - zoals de naam suggereert - het opzet van het vehikel dat twee jaar geleden werd gelanceerd. Hunter Maritime Acquisition is een Special Purpose Acquisition Vehicle (SPAC) of blancochequebedrijf. Die structuur is in Angelsaksische landen courant om niet-genoteerde bedrijven naar de beurs te loodsen. Daarbij halen sponsors bij investeerders geld op om overnames te doen in een specifieke markt of sector.

Ruim 157 miljoen euro zit er nu in het blancochequebedrijf, met de familie Saverys als sponsor. Marc Saverys is er voorzitter, zijn zoons Alexander en Ludovic respectievelijk CEO en CFO. De plannen om met dat geld een vloot bulkschepen op te kopen mislukten. De ene keer kaapte een concurrent de schepen voor de neus van Hunter Maritime weg, een andere keer stemden minderheidsaandeelhouders een deal weg.

Hunter Maritime is bijna aan het einde van de voorgeprogrammeerde levensduur gekomen. Als er voor eind november geen deal uit de bus komt, moet het vehikel opgedoekt worden en krijgen alle investeerders hun centen terug. Maar de Saverysen zochten een alternatief voor het opdoeken van de structuur en kwamen met het Chinese dossier op de proppen.

Britse Maagdeneilanden

Hoe zijn ze terechtgekomen bij een fintechbedrijf dat enkel in China actief is? ‘Via via’, is te horen bij CMB. ‘Er zijn adviseurs in dat soort zaken.’ Al is er één raakvlak: beide bedrijven zijn gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. De Chinezen laten er hun vennootschap beheren door Vistra Corporate Services in de hoofdstad Road Town, waar ook de postbus van Hunter Maritime zich bevindt. Ze liggen tegenover elkaar in de Wickhams Cay-havenbuurt.

Door nu als sponsor Chinese fintech naar de beurs te brengen in plaats van bulkschepen hoopt de familie toch nog iets te verdienen aan de exotische structuur. CMB bezit 21 procent van Hunter Maritime. Als de fusie doorgaat - wat nog niet zeker is omdat de aandeelhouders het licht op groen moeten zetten voor een aantal zaken - zal dat minder dan 2 procent zijn. Maar bij CMB luidt het dat ze toch met winst uit de constructie kunnen stappen door op termijn hun aandelen te verkopen. De oprichters krijgen oprichtersaandelen als een deal wordt bezegeld.

Of NCF een interessant bedrijf is, is moeilijk te beoordelen. Het bedrijf van CEO Jia Sheng profileert zich als een fintechspeler die een platform uitbaat waar Chinese consumenten en kmo’s geld dat ze nodig hebben, kunnen vinden. NCF krijgt daar een commissie op. Doordat concrete cijfers ontbreken, is het voor buitenstaanders een black box.