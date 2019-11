Sensoren kijken mee of u niet te lang parkeert

Tal van gemeenten gooien detectoren in de strijd om foutparkeerders op de vingers te tikken. ‘Het parkeerbeleid is vaak het eerste domein waar sensoren hun intrede doen.’

Wie in Kortrijk gaat shoppen, kan een half uur gratis parkeren op een speciale ‘Shop & Go’-parkeerplaats. Een ticket is niet nodig. Maar wie het aandurft daar een paar minuutjes bij te doen, heeft het vlaggen.

In elk van de speciale parkeerplaatsen liet Parko, het gemeentebedrijf belast met het parkeerbeleid, een sensor inbouwen. Het is een schijfje van nog geen 10 centimeter diameter in het midden van het groen gekleurde parkeervak.

Profiel Geosparc Gumption Profiel Geosparc Wat:

levert platformen om data uit parkeersensoren te koppelen. Omzet:

1,7 miljoen euro. Gumption Wat:

groep van 20 bedrijven met 450 medewerkers. Omzet:

55 miljoen euro.

Het schijfje registreert in real-time of iemand op de parkeerplaats staat en hoe lang die er staat. De sensor op zich is van geen nut. Hij bewijst zijn meerwaarde pas door een hele machinerie die erachter schuilt. Dat is de speeltuin van Geosparc.

Het Gentse bedrijf bouwde een platform uit waarop het de data uit de parkeersensoren kan samenbrengen. Dat helpt om het parkeerbeleid in de stad te handhaven. In dit specifieke geval kan vanaf minuut 31 een boete van 30 euro uitgeschreven worden.

De oplossing bevalt de stad zo goed dat er uitbreiding op til is. De stad overweegt 2.000 sensoren in de speciale, gele, parkeerplaatsen voor bewoners in te bouwen. Het geheel van sensoren, camera’s en het Geosparc-platform kan ook helpen bij beleidskeuzes.

‘Het is onze taak de data kwalitatief te maken en ze van context te voorzien’, zegt Kris De Pril van Geosparc. Met de hulp van Geosparc achterhaalde de stad dat het niet optimaal was dat mensen met een gehandicaptenkaart onbeperkt op ‘Shop & Go’-plaatsen staan.

Imec

Geosparc is al actief in de centrumsteden Kortrijk, Roeselare, Leuven en Aalst. Dat verbaast Jan Adriaenssen, directeur van de ‘verbonden stad’ bij Imec, niet. ‘De parkeer- problematiek is voor veel steden het eerste domein waarin ze met sensoren experimenteren. Parkeren is een issue, en technologie kan dat oplossen.’

Toch is het niet altijd evident. Bij parkeren zijn veel partners betrokken. Gemeenten proberen mensen te stimuleren ondergronds te parkeren. Bedrijven zoals Geosparc moeten daarom ook de data van parkeergarages, uitgebaat door andere bedrijven, integreren.

Parkeren komt ook voor in tal van situaties. Kan technologie een oplossing zijn voor voertuigen die lossen en laden? Die vraag onderzocht Imec in een haalbaarheidsonderzoek. Het bestudeerde of laden en lossen kon worden gedetecteerd via een amalgaam van sen- soren, algoritmes en een platform. ‘Die studie hebben we afgeblazen omdat ze niet loonde’, erkent Adriaenssen.

Elektrische auto's

Geosparc verkent ondertussen al nieuwe horizonten. De bedrijvengroep Gumption nam midden november een belang van 40 procent in Geosparc. Gumption wil Geosparc laten samenwerken met andere bedrijven in de groep, zoals CentEnergy, de leverancier van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.