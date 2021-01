Shell koopt Duitse laadpalenmaker Ubitricity

Ubitricity heeft in het Verenigd Koninkrijk een fors marktaandeel, maar is ook actief in Duitsland en Frankrijk. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Het olie- en gasbedrijf Shell heeft al eigen snellaadpalen bij 430 eigen tankstations. Nu kan Shell ook probleemloos groeien op de markt voor thuisladen. Voor mensen die geen eigen oprit hebben, is het laden op straat de enige oplossing om in de buurt van hun huis hun elektrische voertuig te laden.

Het Duitse Ubitricity focust op laadpunten die worden ingebouwd in bestaand straatmeubilair, zoals lantaarnpalen. Zeker in het Verenigd Koninkrijk heeft het een fors marktaandeel. Het bedrijf heeft er ruim 2.700 laadpunten in straatmeubilair geplaatst en haalt daarmee naar eigen zeggen een marktaandeel van ruim 13 procent. In Duitsland en Frankrijk is het bedrijf ook actief, maar op een veel kleinere schaal.