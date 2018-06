Showpad doet grootste overname uit zijn bestaan

Het Gentse softwarebedrijf Showpad tankt nog eens 33 miljoen dollar bij om de overname van een Amerikaanse start-up te financieren. 'Nu komt de periode van de waarheid eraan. De volgende drie tot vijf jaar moeten we ons bewijzen.'

Showpad neemt Learncore over, een Amerikaanse start-up die gespecialiseerd is in software voor het opleiden en coachen van verkopers. Het bedrijf uit Chicago, waar Showpad een kantoor van 40 mensen heeft, telt 50 werknemers en is op weg om dit jaar 10 miljoen dollar omzet te boeken.

Het gaat om de grootste overname in het zevenjarige bestaan van Showpad, dat 50 miljoen dollar neertelt. 'Een overname van die omvang doorslikken is heel intensief, maar we hebben het gevoel dat we er klaar voor zijn', zeggen Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere, de oprichters van Showpad. 'We hadden het afgelopen jaar al twee keer geprobeerd, maar het derde bod is het goede. Dat drijft de prijs op, maar Learncore groeit ook snel. En voor groei moet je betalen.'

5 miljard dollar

Met Learncore voegt Showpad naar eigen zeggen een uniek stuk aan zijn puzzel toe. Showpad ontwikkelde een digitaal platform voor de verkoopafdeling van bedrijven. Met de software kunnen salesmensen efficiënter werken omdat het platform hun toegang geeft tot alle relevante informatie en middelen die ze nodig hebben in het verkoopproces. Met het Amerikaanse bedrijf komen daar ook de training en de coaching van vertegenwoordigers bij.

'Dat geeft ons voorsprong op onze concurrenten', zeggen Bouten en Jonckheere. 'We zijn de eersten met dit brede aanbod.' Showpad concurreert onder meer met Salesforce in een markt die volgens analisten tegen 2021 minstens 5 miljard dollar waard is.

'Als je zaken doet met verkopers wil je praten met mensen die geïnformeerd zijn en die meerwaarde toevoegen. Opleiding is daarin essentieel. Als de verkopers in je bedrijf onvoldoende getraind zijn in de producten of diensten, sta je nergens. Dan mogen ze nog zo goed zijn', zegt Bouten, CEO van Showpad.

Meer body

Bovendien vergroot Showpad zijn positie in de VS in één klap aanzienlijk. 'Het gebeurt niet elke dag dat een Belgisch bedrijf een Amerikaans softwarebedrijf overneemt. De VS vormen onze belangrijkste markt. We krijgen er 200 klanten bij. Binnenkort zijn we in Chicago met 100 mensen, dat geeft ons heel wat meer body', zegt Jonckheere, die de rol van productdirecteur op zich neemt.

Om de deal te financieren voert Showpad een nieuwe kapitaalronde door. Het bedrijf haalt 33 miljoen dollar op en geeft voor 8,5 miljoen dollar nieuwe aandelen uit. Twee hoofdaandeelhouders, het Amerikaanse durffonds Insight en het Britse Dawn, nemen de investering op zich. 'Het duurde twee seconden om hen te overtuigen toen we het idee voorstelden bij de raad van bestuur. Een no-brainer.'

Met het verse geld op zak overschrijdt Showpad de grens van 100 miljoen dollar durfkapitaal. Dat haalde het de voorbije zeven jaar in vier rondes op.

Bouten en Jonckheere zijn duidelijk over hun ambities. Over drie jaar wil Showpad, dat verspreid over verschillende kantoren zo’n 350 werknemers telt, een recurrente omzet van 100 miljoen dollar draaien. Dit jaar zijn ze op weg om de helft daarvan te realiseren, mee dankzij de inbreng van Learncore, na 30 miljoen vorig jaar.

Beursgang

'Die 100 miljoen euro is een beetje een magische grens voor een software-as-a-service-bedrijf (SaaS, een model waarbij bedrijven betalen voor een maandelijks abonnement op software en niet voor een pakket) omdat het opties geeft. Het maakt je vrij om zelf te beslissen over de toekomst van het bedrijf. Gaan we naar de beurs? Vanaf 100 miljoen kan het. Komt private equity aan boord? Laten we ons overnemen? Die keuzevrijheid hebben we altijd nagestreefd', zegt Jonckheere.

'De volgende drie tot vijf jaar moet Showpad zich bewijzen', valt Bouten in. 'Dat is geen valse bescheidenheid. De jaren van de waarheid zitten eraan te komen. Om echt succesvol te zijn moeten we groot denken en groot uitvoeren. Dan zien we wel waar we uitkomen. We willen geen gemiddelde scale-up zijn.'

Die eventuele beursgang is een concrete mogelijkheid, maar dus nog veraf. 'Je moet daar ook de voor- en nadelen van afwegen’, zegt Bouten. ‘Het geeft meer zichtbaarheid voor je merk, maar er komen veel kosten bij kijken. En je wordt gedwongen om te denken in de waan van het kwartaal in plaats van op lange termijn. Daar hebben we nu nog geen zin in. Neem deze overname: hoe zou de markt daarop reageren?'

Zijlijn

Vorig jaar breidde Showpad zijn management uit, onder meer met de aanwerving van de Amerikaan Jason Holmes als operationeel directeur. 'We hebben nu het team dat we nodig hebben in deze fase van groei. Maar voor alle duidelijkheid: we hebben nog steeds de touwtjes in handen. Zij rapporteren aan ons. De zijlijn is niets voor ons', zegt Bouten.