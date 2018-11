Showpad neemt Londense start-up over

Het is de zesde overname van het Gentse softwarebedrijf. Pieterjan Bouten, een van de twee oprichters van Showpad, wil het overnamebedrag niet kwijt, enkel dat het gaat om een kleinere deal. 'We nemen eigenlijk vooral de acht medewerkers van het Britse start-up over', zegt Bouten. 'Het product zelf, software om online gesprekken - videoconferencing, Skype, Google Hangouts, enz. - van verkopers te capteren en te analyseren, gaan we volgend jaar integreren in onze software.'