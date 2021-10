Showpad past voor kapitaalronde

Het softwarebedrijf Showpad zet sterke resultaten neer en ziet daarom af van zijn geplande kapitaalronde. Dat vernam De Tijd. Mogelijk wordt volgend jaar cash ingezameld.

Enkele maanden geleden bleek dat het Gentse softwarebedrijf Showpad gesprekken voert met een aantal kandidaten voor een 'stevige kapitaalinjectie'. Met een van die partijen - wiens identiteit niet bekend is - gingen de onderhandelingen vrij ver.

Maar de kapitaaloperatie komt er voorlopig niet. 'We hebben een heel sterke eerste jaarhelft achter de rug. Ook voor het tweede semester zijn de vooruitzichten heel positief. We hebben geen cash nodig', stelt CEO Pieterjan Bouten. Hij schat dat Showpad tegen midden volgend jaar aan zijn doelwit van 100 miljoen dollar recurrente omzet zit. 'We zitten er niet meer ver van', luidt het.

Coachen

Showpad is een specialist in software om verkopers te coachen en te trainen en commerciële teams productiever te maken. Het bedrijf ontstond in 2011 als een spin-off van de digitale studio In The Pocket. Het Gentse softwarebedrijf telt ruim 1.000 klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder Proximus, BNP Paribas Fortis, TVH, DHL, Unilin, Atlas Copco, BASF en Goodyear.

De aandeelhouders van Showpad zijn de oprichters Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere en de durfkapitaalfondsen Dawn Capital, Insight Venture Partners, Hummingbird (rond Barend Van den Brande) en Korelya. Sommige zijn al bijna tien jaar aan boord.

De jongste kapitaalronde van het bedrijf gaat terug tot midden 2019. Dat was met 70 miljoen dollar de grootste ooit voor Showpad. Het was de zesde keer dat het Gentse softwarebedrijf geld bijtankte. In totaal haalde Showpad sinds zijn oprichting al ongeveer 160 miljoen dollar (135 miljoen euro) op.

Dat geld diende onder meer voor overnames. Showpad kocht het Londense softwarebedrijf Voicefox en legde de hand op Learncore, een Amerikaanse start-up gespecialiseerd in software voor het opleiden en coachen van verkopers.

Clubje

Showpad is een van de topkandidaten om toe te treden tot het selecte clubje van Belgische 'unicorns'. Dat zijn jonge technologiebedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard euro. Bij de kapitaalronde van 2019 zat Showpad er ‘niet ver van af’, zei Bouten.