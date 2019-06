Showpad tankt 70 miljoen dollar bij

Het Gentse softwarebedrijf gaat met het geld uitbreiden naar Frankrijk en Japan. En het verdubbelt zijn aanwervingen dit jaar tot meer dan 200.

Met 70 miljoen dollar (61 miljoen euro) tekent Showpad voor de op een na grootste Belgische kapitaalronde van het jaar. Collibra haalde begin dit jaar 100 miljoen dollar op.

Het Gentse softwarebedrijf ontstond in 2011 als spin-off van de digitalproductstudio In The Pocket. Het begon als een iPad-applicatie waarmee verkopers documenten konden presenteren, notities nemen en contactgegevens verzamelen. Daarna groeide Showpad met een handvol overnames uit tot een digitaal platform dat bedrijven aan de best geïnformeerde en getrainde verkopers helpt. En hun omzet met 'enkele procenten tot 15 procent' opkrikt.

Profiel Showpad In 2011 opgericht door Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere. Software om verkopers te informeren en te trainen. 400 medewerkers. Dit jaar 225 aanwervingen. Kantoren in Gent, Londen, Munchen, Wroclaw (Polen), Chicago en San Francisco. Omzet van ruim 50 miljoen dollar, verlieslatend. Haalde sinds de oprichting 188 miljoen dollar (inclusief de jongste ronde van 70 miljoen) op bij Dawn Capital, Insight Venture Partners, Hummingbird Ventures en Korelya Capital. Een beursgang over enkele jaren wordt niet uitgesloten.

Showpad telt vandaag 1.200 klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder productie, gezondheidszorg, technologie en financiële dienstverlening. Referenties in eigen land zijn onder meer Proximus, BNP Paribas Fortis, TVH, DHL, Unilin, Atlas Copco, BASF en Goodyear. De deal met Coca-Cola begon in België, maar ondertussen rolde de frisdrankenreus Showpad wereldwijd uit.

Hetzelfde geldt voor multinationals als Roche, Johnson & Johnson, General Electric Healthcare, Audi en Kimberly-Clark - grote jongens die ‘seven figure’-deals (1 miljoen) tekenen. En dankzij de overname van Voicefox eind vorig jaar, software die online verkoopsgesprekken analyseert, trekt Showpad ook almaar meer technologiebedrijven als Expedia, FinancialForce en Sitecore aan.

Die mooie portefeuille genereerde vorig jaar een groei van 90 procent tot een recurrente omzet van ruim 50 miljoen dollar. De droom van oprichters Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere is in 2021 een verdubbeling tot 100 miljoen dollar.

Kan dat organisch of azen de twee met een gespekte oorlogskas op nieuwe prooien van het kaliber Learncore, een coachingplatform dat voor 50 miljoen dollar werd overgenomen? Bouten: ‘Normaal kunnen we de 100 miljoen dollar organisch bolwerken. Grote overnames maken geen deel uit van de strategie, kleine acquisities sluit ik niet uit.’

Waarvoor dient de 70 miljoen dollar dan?

Pieterjan Bouten: 'We hadden het geld eigenlijk niet nodig. Maar toen er interesse was van nieuwe investeerders stapten we naar onze aandeelhouders Dawn Capital en Insight Venture Partners, waarna ze samen met Hummingbird Ventures en Korelya Capital met 70 miljoen dollar over de brug kwamen. Daarmee kunnen we twee jaar sterk groeien. Silicon Valley Bank zorgt voor een bijkomende schuldfinanciering tot 20 miljoen dollar, mocht dat nodig zijn - bijvoorbeeld als onze markt plots een grote consolidatie kent.'

'We bijven investeren in ons product en werven ontwikkelaars en ingenieurs aan. We werven 125 extra mensen aan, bovenop de 100 die we dit jaar al aantrokken. We zijn vertrokken voor een paar exciting years.'

Breidt u ook geografisch uit?

Bouten: 'Volgend jaar komt Frankrijk aan de beurt. We hebben er nu al mooie klanten als Saint-Gobain, Engie en bioMérieux. Die bedienen we vandaag nog vanuit Brussel en met medewerkers die de hele week in Parijs blijven.'

'We stomen ons product ook klaar voor Japan. Eind dit jaar, begin volgend jaar zetten we er onze eerste stappen met een Japanse partner. Die intrede hebben we al een paar keer uitgesteld omdat we fors groeien in Europa en de VS. En we hebben al ondervonden dat er geen shortcuts zijn naar overnight success, je moet investeren en de juiste mensen aanwerven.’

Het derde continent is bijna een feit.

Bouten: 'Het is een gigantische opportuniteit. Louis en ik zijn ondernemers, we springen op opportuniteiten. In de raad van bestuur horen we dan wel eens 'Guys…'.'

Dat klinkt als dat jullie investeerders (raad van bestuur) jullie in toom moeten houden.

Bouten: 'Goede ondernemers moet je in toom houden. (lacht) De board moet de checks and balances doen om de meest efficiënte en duurzame business uit te bouwen.'

'Vorig jaar groeiden we met 150 procent in de VS. Met zo’n cijfer blijven veel softwarebedrijven gefocust op hun kernmarkt. Geografisch uitbreiden vraagt heel veel energie en discipline van het management. We hebben geleerd onze tijd te nemen, stap voor stap te gaan.'

Hoe groot is Showpads markt?

Bouten: 'Marktonderzoeker Gartner schat dat tegen 2021 van alle uitgaven voor software voor verkopers 15 procent naar Sales Enablement zal gaan, het segment waarin wij actief zijn. Dat domein is goed voor 4 à 5 miljard dollar.'

'We zitten nog maar aan het begin van die markt. Showpad focust op de grote ondernemingen, maar elk bedrijf kan een Showpad gebruiken om zijn verkopers en marketeers inzicht te geven in het veld en hen slimmer te maken, wat voor de klant resulteert in een betere verkoopervaring.'

Wordt Showpad na Collibra en Combell de derde Belgische unicorn of start-up met een waarde van 1 miljard euro?

Bouten: 'We zitten er niet veraf. Tegenover de kapitaalronde een jaar geleden, voor de overname van Learncore, is de waarde verdubbeld. Maar eigenlijk zijn we daar niet mee bezig. Ons doel is een recurrente omzet van 100 miljoen dollar. Dan zien we wel op hoeveel de markt ons waardeert.'

'De succesvolle beursintroducties van SaaS-bedrijven (software as a service) als Zoom en Slack is positief. Het helpt almaar meer mensen dergelijke businessmodellen te snappen, ook al verbranden we veel cash en boeken we nog geen winst.'