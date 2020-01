Siemens gaat door met controversieel steenkoolproject

Ondanks zwaar klimaatprotest is het Duitse Siemens nog altijd van plan elektronische signalisatie te leveren voor een steenkoolmijn in het Australische Queensland.

Wat is het ergst? Reputatieschade lijden door business die het klimaat schaadt? Of reputatieschade lijden omdat een contract dat wettelijk in orde is zou worden afgebroken? Het Duitse Siemens vindt het tweede. Het besluit door te gaan met een controversieel project in Australië.

De zaak draait rond de Adani-steenkoolmijn in het Australische Queensland. Dat is de mijnregio die belangrijk was voor de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Scott Morrison, die de ambitie van zijn land in de strijd tegen klimaatopwarming op een laag pitje zette.

Luisa Neubauer

Siemens ondertekende in december een contract om signalisatie te verkopen aan de mijnuitbaters. Dat leidde tot protest van klimaatactivisten onder leiding van Luisa Neubauer, het boegbeeld van de Duitse klimaatbeweging 'German Fridays For Future'.

In een lange mededeling legde Joe Kaeser, de CEO van Siemens, zondag uit waarom het bedrijf doorgaat met het project. 'Ik weet dat we verre van perfect zijn', legt hij uit. 'We hadden wijzer moeten zijn over dit project', zegt hij, maar voegt er meteen aan toe dat er nu geen weg terug is. 'We moeten een leverancier zijn die vasthoudt aan zijn engagement zolang de klant de wet blijft naleven.'

Altijd ernstig

'Een bedrijf zijn dat niet betrouwbaar is voor de klanten is simpelweg geen optie,' zegt Kaeser. 'We zijn altijd ernstig over wat we doen.' Hij merkt op dat hij ook een verantwoordelijkheid heeft voor de toekomst van de 385.000 mensen die bij Siemens werken.

Tegelijk houdt Kaeser vol dat Siemens 'al lang geleden is gestart om haar deel van het werk te doen om de planeet te redden.' Hij zegt dat Siemens vijf jaar geleden al een van de eerste grote industriële bedrijven was die de belofte aangingen om tegen 2030 CO2-neutraal te worden.

Supervisory Board

Kaeser nodigde om die reden Neubauer uit om te zetelen in de supervisory board van Siemens Energy, om mee over die doelstellingen te waken. Ze weigerde dat. Had ze aanvaard, was ze volgens het Duitse vennootschapsrecht verplicht de belangen van Siemens mee te verdedigen.

Voor de klimaatbeweging betekent de beslissing van Kaeser dat Siemens kleur bekent en zijn doelstellingen hol en betekenisloos zijn. Maandag worden opnieuw protestacties gepland aan het hoofdkantoor van Siemens in Düsseldorf. Eerder kampeerden demonstranten al 24 uur aan het hoofdkantoor in München.