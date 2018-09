Siemens-topman waarschuwt voor geweld en onverdraagzaamheid in Duitsland

Naar aanleiding van de spanningen met xenofobe grondslag en de rellen in het Oost-Duitse Chemnitz vorige week - waarbij hier en daar de Hitlergroet verscheen - herhaalde CEO Joe Kaeser zijn oproep voor meer openheid en diversiteit.

Joe Kaeser wordt de CEO van Germany Inc. genoemd, en die status neemt hij in toenemende mate ter harte. Er zijn niet veel toplui, in Duitsland of daarbuiten, die zich graag mengen in het maatschappelijke debat, en al zeker niet als het gaat over hete hangijzers als integratie en identiteit. Maar Joe Kaeser van Siemens is in de slangenkuil gesprongen en lijkt niet van plan er snel weer uit te klauteren, doodsbedreigingen of niet.

Hij vreest dat racisme en onverdraagzaamheid Duitsland economisch pijn kunnen doen.

Jaren 30

'In Duitsland exporteren we niet enkel producten, maar ook waarden. Door onze geschiedenis hebben we een speciale verantwoordelijkheid, dat mogen we nooit vergeten', zei Kaeser dit weekend in de Duitse pers. 'Incidenten zoals in Chemnitz zijn schadelijk voor de reputatie van Duitsland. Daar is niets tegen in te brengen.'

Onlangs drukte Kaeser al zijn vrees uit dat Duitsland onder invloed van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) afglijdt naar een klimaat van intolerantie, vergelijkbaar met dat van de jaren 30. De Siemens-baas legde de link expliciet. 'Toen zwegen te veel mensen te lang over het nationaalsocialisme. Tot het te laat was. Dat mag Duitsland niet opnieuw overkomen', zei de 61-jarige topman vorige maand op de radio.

Hitlerjugend

Toen al kreeg Kaeser haatmails. In mei had hij op Twitter Alice Weidel, een van de leiders van de AfD, van antwoord gediend na haar uitspraken in het parlement over 'hoofddoekenmeisjes', 'messentrekkende mannen met een uitkering' en 'andere nietsnutten'. Kaeser schreef: 'Liever vrouwen met een hoofddoek dan 'Bünd Deutscher Mädel', verwijzend naar de vrouwelijke tegenhanger van de Hitlerjugend. De tweet creëerde maandenlang ophef.

Joe Kaeser - geboren als Josef Käser, de verandering kwam er omdat zijn oorspronkelijke naam niet goed bekte in het Engels - is een veteraan bij Siemens. Hij ging er aan de slag in 1980 en werd in juli 2013 CEO. Vanuit die stoel leidt hij de industriële reus door een heuse omwenteling. Net als andere conglomeraten wereldwijd besliste ook Siemens - actief in uiteenlopende markten als gezondheidstechnologie, spoorwegen en windenergie - te herorganiseren en waar mogelijk divisies af te stoten. Kaeser trof 18 afdelingen aan bij zijn aantreden, begin dit jaar moesten dat er nog vijf zijn. Het aantal personeelsleden schroefde hij terug van 410.000 naar 378.000, waarvan 130.000 in Duitsland.

19 procent

'Al onze mensen moeten zich goed voelen, ongeacht hun achtergrond', zei hij. 'De diversiteit van onze werknemers is een deel van de kracht van Siemens. Daarom moeten we die waarden promoten.' Met zijn uitgesproken positie is Kaeser de voornaamste bondgenoot van bondskanselier Angela Merkel in het bedrijfsleven. Niemand vergezelde Merkel al zo vaak op internationale staatsbezoeken als Kaeser.