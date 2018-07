Silverfin dubbel zo groot in één jaar tijd

De Gentse softwarestart-up Silverfin groeide het voorbije jaar van 30 naar 70 werknemers, en van 2,4 naar 6 miljoen euro omzet. Dit jaar willen de jonge ondernemers nog eens verdubbelen in omvang.

Op één jaar tijd werd de specialist in software voor accountants en financiële consultants meer dan dubbel zo groot, van 2,4 miljoen euro recurrente inkomsten naar 6 miljoen euro in 2017, even 30 naar 70 medewerkers. ‘Nog steeds groeien we aan een tempo van vijf nieuwe medewerkers per maand. En dan nog hebben we meer werk dan onze mensen aankan.’

Van de meer dan 500 klanten is Big Four-consultant Deloitte de belangrijkste.

Vlucht

Van der Gucht (33) en mede-oprichter Tim Vandecasteele (32) kregen vorig jaar het verwijt dat ze zouden wegvluchten uit België, door een vestiging te openen in Londen en bij het Silicon Valley-fonds Index Ventures (investeerder in oa ook Facebook en Skype) 4 miljoen euro op te halen. ‘Wij blijven een Belgisch bedrijf’, verzekert Van der Gucht. ‘Maar in Londen vinden we nu eenmaal sneller de juiste profielen: mensen die vertrouwd zijn met de financiële wereld en meerdere talen spreken.’

Het is vanuit Londen dat Silverfin onlangs voet aan de grond kreeg in Denemarken, waar vandaag twee mensen een nieuw kantoor uitbouwen. ‘We hebben onlangs een megacontract getekend met de Deense divisie van een Big Four-consultant. Hoeveel het waard is kunnen we niet zeggen, maar het zal goed zijn voor een significant deel van onze omzet van 2018, die 12 tot 14 miljoen euro zal bedragen.’

Opmerkelijk is dat Silverfin vooral groeit op omzet en niet zozeer op kapitaalverschaffers. 'In België zijn we winstgevend, maar we blijven alles investeren in onze groei.'

Trendminer

Intussen verwacht het jonge ondernemersduo – beiden zijn CEO, maar Van der Gucht is vooral commercieel-financieel beslagen, Vandecasteele is de technische bolleboos – ook nieuwe grote contracten. ‘Er lopen gesprekken met grote financiële consultants in Canada en Zuid-Afrika. Ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat hier iets moois uit komt’, zegt Van der Gucht.

Behalve Index Ventures zijn ook de Showpad-ondernemers Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten, en fintechpionier Jurgen Ingels aandeelhouder van Silverfin. Die laatste was ook aandeelhouder van de techscale-up Trendminer dat twee weken geleden verkocht werd aan het Duitse Software AG. Daar kwam toen nogal wat kritiek op omdat ‘alweer een technologieparel in buitenlandse handen viel’.