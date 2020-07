Slack dient bij Europese Commissie klacht in tegen Microsoft

Het chatbedrijf Slack heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Microsoft wegens machtsmisbruik. Slack hoopt dat Europa Microsoft ertoe dwingt zijn chatkanaal Teams apart te verkopen.

Door de coronacrisis zijn videochatten en -bellen al goed ingeburgerd in de bedrijfswereld. Teams, Slack en Zoom zijn de bekendste platformen om zaken af te handelen of vergaderingen te houden.

Maar in het chatwereldje is de concurrentie bikkelhard. Vooral tussen Slack en Microsoft is het open oorlog. Toen Microsoft zijn chatdochter Teams in 2016 lanceerde, werd dat bij de toenmalige marktleider Slack op hoongelach onthaald. Slack heette zijn nieuwe concurrent welkom in een cynische advertentie.

Snelle groeier

75 miljoen DAgelijkse Gebruikers Volgens de recentste cijfers telde Teams van Microsoft in april 75 miljoen dagelijkse gebruikers, of ruim 70 procent meer dan een maand eerder.

Het lachen is het bedrijf al een tijdje vergaan. Want Teams blijkt snel aan populariteit te winnen en Slack kan dat tempo niet volgen. Volgens de recentste cijfers telde Teams in april 75 miljoen dagelijkse gebruikers, of ruim 70 procent meer dan een maand eerder.

Slack, dat op de beurs al een paar keer is afgestraft wegens tegenvallende vooruitzichten, heeft de voorbije maanden geen cijfers meer vrijgegeven over het aantal dagelijkse gebruikers. Het laatste cijfer dateert van oktober, en toen telde Slack er 12 miljoen. Slack wil alleen kwijt dat in de eerste drie maanden van dit jaar 12.000 nieuwe betalende klanten werden aangetrokken, waardoor dat aantal is gestegen tot 122.000. Het gros van de klanten maakt gratis gebruik van Slack.

In mei haalde Slack-topman Stewart Butterfield in een interview met de technologiesite The Verge nog keihard uit naar zijn grote concurrent. 'Microsoft is op een ongezonde manier bezig ons te doden, en Teams is het middel.'

Machtsmisbruik

Hoewel Slack Teams al maanden afschildert als 'geen concurrent’, trekt het nu juridisch ten strijde tegen Microsoft, met een klacht bij de Europese Commissie. Het is Slack een doorn in het oog dat Microsoft zijn chatkanaal aanbiedt in een Office-omgeving. Wie een Office 365-pakket heeft, wordt dus gedwongen om als chatkanaal Teams te kiezen. Het is ook onmogelijk voor die gebruikers om Teams te blokkeren of te verwijderen. Bovendien hebben de gebruikers geen zicht op de kostprijs van Teams. Die praktijken noemt Slack illegaal en concurrentievervalsend. Microsoft zou zijn dominante marktpositie misbruiken, klinkt het, en dat druist in tegen de Europese concurrentieregels.

Volgens Slack vervalt Microsoft in zijn praktijken van vroeger. Toen kreeg het ook veel kritiek en miljardenboetes voor het koppelen van zijn eigen browsers aan Windows. ‘Microsoft bouwt een zwak, nagemaakt product en koppelt dat aan zijn eigen dominante Office-product, dwingt gebruikers het te installeren en blokkeert het verwijderen’, zegt jurist David Schellhas. ‘Het is een kopie van zijn illegale gedrag tijdens de browseroorlogen.'

Dwingen tot verkoop

Slack hoopt dat Europa Microsoft kan dwingen Teams apart van Office 365 te verkopen. Niet voor niets wordt de klacht ingediend bij Europa. Brussel dwong Microsoft eerder al op de knieën, onder meer in 2004. Toen werd Microsoft veroordeeld tot een megaboete van een half miljard euro voor het machtsmisbruik in de markt voor besturingssystemen.