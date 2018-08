Slim abonnement laat fans Anderlecht cashloos consumeren

Playpass, met zijn slimme polsbandjes een hofleverancier van festivals, richt zijn pijlen nu ook op voetbalclubs. Na KV Mechelen gaat Anderlecht voor de bijl. De supporters betalen voor hun eten en drinken voortaan cashloos met hun abonnementskaart. Mogelijk gaan ze ook meer verbruiken.

Vraag David De Wever waar hij deze zomer uithing en je voelt een vlaag van jaloezie opkomen. ‘Finland, Spanje, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Mexico, Columbia en Japan.’ De topman van Playpass, de producent van slimme festivalbandjes, maakt al enkele jaren elke zomer een halve wereldreis. Maar meer dan festivalterreinen ziet de medeoprichter van de Antwerpse start-up niet tijdens die trips. Zelfs muziek meepikken zit er niet in. De Wevers tijd gaat helemaal op aan het rondleiden van potentiële klanten.

Zes jaar na zijn oprichting levert Playpass festivalbandjes aan 150 festivals in 20 landen op drie continenten, van Werchter over Lollapalooza in Chili tot Sonar in Hongkong. De chip in de bandjes bevat de toegangscontrole en de accreditatie van verschillende soorten bezoekers (vips, pers, medewerkers en artiesten). Het slimme bandje - of op sommige festivals als Jazz Middelheim en Gent Jazz een kaart - vervangt ook cash of jetons om eten en drinken te betalen. Dat verkort de wachtrijen en leidt ertoe dat bezoekers 15 à 30 procent meer uitgeven, handig meegenomen voor de organisator. Playpass verwerkt op festivals duizend betalingen per minuut of meer dan een miljoen per dag.

Wat supermarkten al jaren doen, doen de festivals nu ook. Ze optimaliseren het eetparcours van hun bezoekers. David De Wever Medeoprichter en CEO Playpass

Naast het gebruiksgemak voor de bezoeker leveren die transacties een karrenvracht aan data op voor de festivalorganisator. Software legt in de aankoopdata - geanonimiseerd en in lijn met de strenge Europese GDPR-privacyregels - patronen bloot. ‘Zo was er op een festival een sterke link tussen een energiedrankje en fastfood. Het jaar erna werden de twee kramen naast elkaar gezet’, vertelt De Wever als voorbeeld. ‘Wat supermarkten al jaren doen, passen de festivals nu ook toe. Ze optimaliseren het eetparcours van hun bezoekers.’

En er is meer. Als de bezoeker zijn bandje of kaart online personaliseert, kan de organisator met hem of haar communiceren. ‘Om de drukke bezoekstromen te beheren kan een organisator een gratis drankje beloven als de bezoeker voor een bepaald uur de wei opwandelt. Of wie tien pinten heeft gedronken, leest op zijn gsm de boodschap dat hij gratis water krijgt.’ Na het festival kan de organisator de profielen gebruiken om contact te houden met zijn bezoekers.

Na de wereldwijde verovering van grote (80.000 bezoekers per dag) en kleine (25.000 per dag) festivals maakt Playpass zich klaar om zijn oplossing internationaal ver uit te breiden. De Wever, medeoprichter Dale Hofkens (hoofd technologie) en partner Ron Schuermans (financieel directeur) willen nog dit jaar kantoren in Azië (Singapore of Hongkong) en Zuid-Amerika (Chili) opzetten. In Europa komt er een hub in Spanje, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, de drie landen waar Playpass vijf à tien festivals bedient. De brexit is voor Playpass een extra argument om een lokaal Brits team te hebben, met eigen voorraden (kassa’s) om de over-en-weertrafiek van mensen en goederen te vermijden. In 2020 volgt Noord-Amerika, waar een strijd met het Canadese Intellitix wacht.

Vierde kapitaalronde

Om de internationale uitbreiding te financieren haalt Playpass 1,9 miljoen euro op bij de bestaande businessangels en een nieuwe believer: de Nederlandse IT-investeerder Newion, die eerder al in de Belgische bedrijven Collibra en DataStories stapte. Het is de vierde kapitaalronde, de vorige drie brachten 6 miljoen euro binnen. Het Zwitserse fonds Sandpiper Digtal Payments was daarbij de grootste investeerder. Vorig jaar gaf Playpass ook een converteerbare obligatie van 1,5 miljoen euro uit.

playpass Wat: festivalbandjes voor toegangscontrole en als betaalmiddel Omzet: dit jaar naar verwachting 5 miljoen euro (+56%). Winst: verlieslatend, maar break-even mogelijk vanaf 2019. Dat is echter niet het plan. Kantoren: Antwerpen en New York. Personeel: 35 medewerkers, eind dit jaar 60. Aantal festivals: dit jaar 150 (in topweekends 8 à 12 tegelijk), tegen 100 vorig jaar en 6 in het eerste jaar. Grootste klanten (festivals met 80.000 à 90.000 bezoekers per dag): Rock Werchter (enkel toegang en accreditatie), Lollapalooza in Berlijn en in Chili, en Corona Capital en Viva Latino in Mexico. Concurrenten: Intellitix (Canada) en Glownet (Nieuw-Zeeland).

Playpass broedde eigenlijk op een grotere ronde van 10 miljoen euro. Die werd in de loop van de onderhandelingen uitgesteld tot eind 2019, begin 2020. De Wever: ‘In de gesprekken met de fondsen kwamen we tot de conclusie dat we bepaalde zaken nog beter moeten structureren om te tonen dat we kunnen uitbreiden. Het is tof veel geld te hebben maar je moet het ook kunnen investeren. Het belangrijkste nu is goede mensen te vinden in de verschillende landen.’ De Europese markt pakt Playpass rechtstreeks aan. Buiten Europa gebruikt de start-up partners voor de aankoop en de installatie van de hardware.

De lokale teams in de verschillende uithoeken van de wereld moeten Playpass aan een jaarlijkse groei van 60 à 100 procent helpen. Dit jaar mikt De Wever op een omzetgroei van 56 procent tot 5 miljoen euro. De festivals betalen 1,5 à 3 euro per bezoeker, afhankelijk van het aantal applicaties die ze gebruiken.

Playpass zoekt de groei niet enkel in de muziekwereld. Met KV Mechelen en sinds begin dit jaar Anderlecht boort het bedrijf een nieuwe markt aan. De supporters badgen hun abonnementskaart om het stadion te betreden en laden er geld op om hun consumpties te betalen. Anderlecht wordt de referentie om andere clubs te benaderen, ook buitenlandse in de grote Engelse, Spaanse en Duitse competities.

Op die markt bokst Playpass op tegen het Belgische Starnet, dat al binnen is bij een tiental Belgische clubs, waaronder Gent, Standard en Antwerp. ‘Ons platform gaat dieper’, zegt De Wever. ‘De bezoekers kunnen vanaf de aankoop van een ticket gevolgd worden: via de toegangscontrole en via linken naar personalisatie, sociale media en kredietkaart.’

