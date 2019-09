Smart tv's lekken data naar Facebook en Netflix

De Amerikaanse techreuzen weten op die manier wanneer u thuis bent en naar welke programma's u kijkt.

Dat websites en apps stiekem persoonlijke gegevens van miljoenen surfers doorgeven zonder hun toestemming is een gekende praktijk. Dezelfde laakbare praktijk gebeurt ook op smart televisies - verbonden met het internet - , blijkt uit onderzoek van universiteiten in Boston en Londen.

De Northeastern University van Boston en Imperial College London namen 81 verschillende toestellen onder de loep, in zowel het VK als de VS. In veel gevallen wordt langs die weg persoonlijke data gelekt, meldt de Financial Times.

Bedrijven als Netflix, Google en Facebook kunnen weten wanneer u thuis bent en wanneer niet. David Choffnes Computerwetenschapper van Northeastern University

De televisies van onder meer Samsung en LG en streaming en sticks van de streamingplatformen Roku en Amazon FireTV sturen die gegevens door naar onder meer Amazon , Google , Akamai en Microsoft , leveranciers van de cloud en netwerkdiensten waarop de smart tv's draaien. Het gaat om welke toestel wordt gebruikt, de locatie en mogelijk ook wanneer er interactie is. 'Die bedrijven kunnen dus weten wanneer u thuis bent en wanneer niet', zegt onderzoeker David Choffnes.

De helft van de tv's maakte contact met Amazon, wereldwijd marktleider in de cloud. 'De techreus krijgt inzage in wat mensen met hun toestellen doen, inclusief die die ze zelf niet produceren', aldus Choffnes. 'Op die manier verwerft Amazon veel informatie over de concurrentie.'

Ook smart speakers en camera's

De persoonlijke data komen ook terecht bij streamingleider Netflix en de advertentiereuzen Facebook en Google. Dat gebeurt ook als de televisie niet actief is en de kijker geen Netflix-abonnee is. Ook andere slimme toestellen zoals smart speakers en camera's lekken data naar tientallen bedrijven zoals Spotify en Microsoft.

Een ander onderzoek van de Amerikaanse Princeton University komt tot dezelfde conclusie. Apps van de streamingplatformen Roku en Amazon FireTV sturen ongevraagd data door naar bedrijven als Google.

Bijna zeven op de tien Amerikaanse gezinnen heeft een slimme televisie in huis. Onder de kap steekt technologie die gluurt naar welke programma's wordt gekeken, ten einde de kijker gepersonaliseerde tv-reclame te tonen.

Gebruikelijk

Facebook en Google reageren gelaten op het onderzoek. 'Het is gebruikelijk dat toestellen en apps gegevens sturen naar diensten van derde partijen die ermee geïntegreerd zijn. Zo stuurt een app bijvoorbeeld data naar Facebook om een login interface of like-knop aan te maken', zegt Facebook.

Google maakt de vergelijking met het web en apps. 'Zoals andere contentmakers kunnen ontwikkelaar van smart tv apps Googles reclamediensten gebruiken om advertenties naast hun content te zetten en die vervolgens meten. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de gebruiker op het toestel kan de contentmaker data delen met Google die vergelijkbaar is met de gegevens die gebruikt worden in apps of op het internet.'