Smartfin pompt 3 miljoen in Nederlandse beveiliger van digitale documenten

Smartfin Capital, het investeringsfonds van onder anderen de fintechpionier Jurgen Ingels investeert 3 miljoen dollar in het Nederlandse Zivver. In totaal haalt de beveiliger van online communicatie 17 miljoen dollar op om de Britse markt op te gaan en nieuwe diensten uit te bouwen.

De scale-up Zivver bundelt bestaande beveiligingstechnologie en biedt die aan in een makkelijk toegankelijk pakket voor e-mail, financiële en juridische documenten, doktersvoorschriften... kortom alle informatie waar discretie en databescherming belangrijk zijn. In Nederland rekent het bedrijf ongeveer 40 procent van alle gemeenten en ziekenhuizen, twee van de grootste verzekeraars en het openbaar ministerie tot zijn klanten. Het draaide in 2019 met 120 medewerkers een omzet van 10 miljoen euro.