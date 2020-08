Smartphoto geeft geen kik onder coronacrisis

Het online foto- en geschenkenbedrijf Smartphoto ging het voorbije halfjaar door op het sterke elan van 2019. Zowel de omzet als de winst stijgt fors.

Van een zware corona-impact is bij de producent van fotoboeken en fotogeschenken weinig te merken. Het Wetterse bedrijf zag de omzet in het eerste halfjaar 11,5 procent stijgen tot 21,2 miljoen euro. Het bedrijf gaat daarmee door op zijn elan van vorig jaar, toen de omzet over het hele jaar ook al groeide met dubbele cijfers. De brutobedrijfswinst klom met 6,5 procent tot 2,7 miljoen. Netto bleef er een winst van 0,9 miljoen over, een daling van 21,9 procent.

Mobielvriendelijk

Ook in de tweede helft van 2020 verwacht Smartphoto verdere groei, onder meer door de lancering van nieuwe producten. 'We willen blijven focussen op de verkoop van producten met meer toegevoegde waarde zoals boeken, kaartjes en geschenken, ondersteund door een volledig mobielvriendelijke site', klinkt het.

In de loop van het derde kwartaal gaat het bedrijf een bijkomend productiegebouw in gebruik nemen, waar geschenken gemaakt worden. De bedoeling is dat het up en running is voor de eindejaarspiek.

Over de impact van de coronacrisis blijft het bedrijf summier. 'De impact van de uitbraak van het coronavirus werd geƫvalueerd, maar voorlopig is de verwachting dat er geen negatieve impact zal zijn op de vooruitzichten voor 2020.' Daarmee bevestigt het wat CEO Stef De Corte in juni ook al zei. Toen stelde hij dat de gepersonaliseerde mondmaskers een groot succes zijn. Hij zag ook hogere verkopen van fotoboeken en prints. Andere producten worden dan weer wel zwaar getroffen door de pandemie, zoals de kaartjes en geschenken voor communiefeesten.

Het geheim van het succes van Smartphoto is volgens De Corte nieuwe producten, een goede mobiele site, efficiƫnte marketing en op de details letten. Smartphoto verlegde jaren geleden de focus naar de verkoop van fotoboeken en gepersonaliseerde geschenkproducten.

