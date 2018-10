‘Snap raakt snel door zijn geld heen'

Om dat break-even-punt te bereiken, moet Snap volgens Nathanson ‘enorm veel sneller’ groeien dan vooralsnog verwacht en veel zwaarder in de kosten snoeien dan het tot nu toe doet. ‘Ik zie Snap niet winstgevend worden in de nabije toekomst tenzij het wezenlijk in de kosten snijdt. In 2019 zal Snap in ieder geval iets moeten doen om ervoor te zorgen dat het genoeg geld heeft om overeind te blijven,’ klinkt het scherp.