Snapchat op nieuw record, na verviervoudiging in half jaar

Beleggers reageerden in de nabeurshandel op Wall Street zeer enthousiast. Het aandeel schoot tot 25 procent hoger en bereikte een nieuw record van meer dan 34 dollar.

Het aandeel is sinds begin dit jaar al verdubbeld, en zelfs verviervoudigd sinds de bodem midden maart. Snap is nu meer dan 40 miljard dollar waard en de twee oprichters Evan Spiegel en Bobby Murphy werden in één klap 2,7 miljard dollar rijker, op papier tenminste.