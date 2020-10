Snelgroeiende appbeveiliger Guardsquare doet eerste overname

Guardsquare, de Leuvense wereldspeler in de beveiliging van mobiele apps, opgericht door ex-judoka Heidi Rakels en haar man, neemt het Duitse App-Ray Technologies over. Het bedrijf dat elke twee jaar verdubbelt in omzet, wil zo nog sneller groeien.

Zes jaar geleden was Guardsquare een ongeslepen diamant, vandaag groeit het sneller dan ooit. De voorbije jaren verdubbelde de omzet elke twee jaar. Maar dat moet nog sneller: het bedrijf, dat meer dan 4 miljard mobiele apps beveiligt, neemt het Duitse App-Ray over, een spin-off van de gerenommeerde Duitse onderzoeksinstelling Fraunhofer. Die biedt appontwikkelaars speciale software aan om mobiele apps tijdens het bouwen en meteen erna te testen op veiligheidsproblemen. Hoeveel Guardsquare voor App-Ray op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt.

Brein

‘Dit is een echte technologieovername’, zegt Roel Caers, die eind 2018 het CEO-schap overnam van de ex-judoka en computerwetenschapster Heidi Rakels. ‘Er zitten heel wat kennis en patenten in het bedrijf. De overname past in onze strategie om te evolueren van een aanbieder van softwareproducten naar een platform waarop ontwikkelaars met een abonnement kunnen gebruikmaken van de modules.'

Rakels richtte het Leuvense bedrijf op met haar partner Eric Lafortune, het brein achter de software van Guardsquare en nog steeds de technologisch directeur. De klanten zijn mondiale spelers in onder meer de financiële sector en de media.

Dit is een echte technologieovername. Er zitten heel wat kennis en patenten in het bedrijf en de overname past in onze strategie om te evolueren van een aanbieder van softwareproducten naar een platform. Roel Caers CEO Guardsquare

De fintechpionier Jurgen Ingels ontdekte het bedrijf zes jaar geleden, investeerde erin en zette er een groeiturbo op. Vanaf 2014 groeide het bedrijf fors. Vorig jaar werd het door het consultancybedrijf EY en de Vlaamse regering uitgeroepen tot Scale-up van het Jaar. Rakels werd toen door het vakblad Datanews gelauwerd als ICT-Woman of the Year.

Extra kapitaal

Eind 2018 verkochten de oprichters de meerderheid van hun bedrijf voor 29 miljoen dollar aan de Amerikaanse investeerder Battery Ventures. Dat 35 jaar oude durfkapitaalfonds uit Boston moet Guardsquare helpen groeien in de Verenigde Staten. De omzet verdubbelde sindsdien tot 11 miljoen euro (2020) en het aantal medewerkers evolueerde van 35 naar 84. Bij de verkoop gaf Rakels het CEO-schap door aan Roel Caers, die zijn sporen verdiende bij het Nederlandse ERP-softwarebedrijf Unit4 (omzet: 500 miljoen euro). In het kantoor van Guardsquare in Boston werkt vandaag al een twintigtal mensen. Daarnaast is er een R&D-lab het Canadese Ottawa. Daar komt nu een vestiging in München bij met vijf werknemers.